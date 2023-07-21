الجزيرة «ينقل» جماهيره إلى معسكر ألمانيا

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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حرص نادي الجزيرة على نقل جماهيره إلى ألمانيا لمتابعة المرحلة الثانية من تحضيرات «فخر أبوظبي» للموسم الجديد، عبر بث مباشر للتدريبات من ملاعب مدينة باد جوجينج التي تقيم بها بعثة النادي، واضعاً محبيه في مكان الحدث، وحرص أكثر من 1200 مشجع على مشاهدة الحصة التدريبية، والتفاعل مع الأجواء التي سيطرت على التدريب، وحرص النادي على تقديم العديد من الخدمات الإعلامية لمحبيه عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، وعكس الصورة الإيجابية والترابط الأسري الذي تعيشه بعثة النادي.

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