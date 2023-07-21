اتحاد الكرة يسمح بتسجيل حارس مقيم بدوري «الأولى»

المصدر: دبي- العوضي النمر

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أقرت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة إجراءات قيد ومشاركة اللاعبين المواطنين والأجانب والمقيمين ومواليد الدولة في دوري الدرجة الأولى، ويمكن لكل ناد تسجيل حارس مرمى واحد من فئة المقيمين والذي يجب أن يكون من مواليد 2003 فما فوق في حال تسجيله بالاتحاد لأول مرة، ويحق لكل ناد تسجيل 30 لاعباً بحد أقصى من فئة مواطني الدولة وحملة جوازات الدولة وأبناء المواطنات على أن يكونوا من مواليد 2007 وما قبل من بينهم عدد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى شريطة أن يكون اثنان منهم على الأقل تحت 23 سنة من مواليد 2000 وما فوق و10 لاعبين كحد أقصى من فئتي مواليد الدولة والمقيمين بشرط ألا يكون اللاعب المسجل بفئة المقيم في الدولة أو مواليد الدولة قد مثل المنتخب الأول باسم دولة أخرى في أي مباراة أو جزء من مباراة في مسابقة دولية رسمية.

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