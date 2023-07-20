مواعيد الجولات الأولى من الدوري الإماراتي وكأس مصرف أبو ظبي الإسلامي

المصدر: وام

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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، مواعيد مباريات أول جولتين لدوري أدنوك للمحترفين، والدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وأول جولتين لدوري المحترفين تحت 21 عاماً، من الموسم الجديد 2023 - 2024.

واعتمدت الرابطة مواعيد الجولة الأولى من دوري أدنوك، يومي الجمعة والسبت الموافقين 18 و19 أغسطس المقبل، حيث يلتقي الوحدة مع البطائح على ستاد آل نهيان، واتحاد كلباء مع الشارقة على ستاد نادي اتحاد كلباء، وعجمان مع شباب الأهلي على ستاد راشد بن سعيد، والعين مع بني ياس على ستاد هزاع بن زايد يوم الجمعة.

وتستكمل الجولة يوم السبت بمباريات الوصل مع الإمارات على ستاد زعبيل، وخورفكان مع حتا على ستاد صقر بن محمد القاسمي، والنصر مع الجزيرة على ستاد آل مكتوم.

وتقام الجولة الثانية على مدار 3 أيام، وهي الجمعة والسبت والأحد (25 و26 و27 أغسطس المقبل)، دعماً لمشاركة أندية المسابقة في تصفيات دوري أبطال آسيا.

ويلتقي الإمارات مع عجمان على ستاد نادي الإمارات، والجزيرة مع الوحدة على ستاد محمد بن زايد يوم الجمعة، ويلتقي حتا مع العين على ستاد حمدان بن راشد، والبطائح مع اتحاد كلباء على ستاد خالد بن محمد، وبني ياس مع النصر على ستاد نادي بني ياس يوم السبت، وشباب الأهلي مع خورفكان على ستاد راشد، والشارقة مع الوصل على ستاد الشارقة يوم الأحد.

واعتمدت الرابطة انطلاق منافسات الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بحيث تقام مباريات الذهاب يومي الأربعاء والخميس (30 و31 أغسطس المقبل)، حيث يلتقي الوحدة مع الإمارات على ستاد آل نهيان، والبطائح مع العين على ستاد خالد بن محمد، وعجمان مع النصر على ستاد راشد بن سعيد يوم الأربعاء.

وتستكمل مباريات ذهاب الدور الأول يوم الخميس، حيث يلتقي الوصل مع حتا على ستاد زعبيل، وخورفكان مع اتحاد كلباء على ستاد صقر بن محمد القاسمي، وبني ياس مع الجزيرة على ستاد بني ياس.

وتقام مباريات الإياب يومي الخميس والجمعة (14 و15 سبتمبر المقبل)، حيث يلتقي الإمارات مع الوحدة على ستاد نادي الإمارات، والعين مع البطائح على ستاد هزاع بن زايد، والنصر مع عجمان على ستاد آل مكتوم يوم الخميس، وحتا مع الوصل على ستاد حمدان بن راشد، واتحاد كلباء مع خورفكان على ستاد نادي اتحاد كلباء، والجزيرة مع بني ياس على ستاد محمد بن زايد يوم الجمعة.

وأعلنت الرابطة عن مواعيد أول جولتين من دوري المحترفين تحت 21 عامًا، حيث تقام الجولة الأولى يومي السبت والأحد 19 و20 أغسطس المقبل، ويلتقي البطائح مع الوحدة على ستاد البطائح، والشارقة مع اتحاد كلباء على ستاد الشارقة، وشباب الأهلي مع عجمان على ستاد مكتوم بن راشد، وبني ياس مع العين على ستاد بني ياس يوم السبت.

ويلتقي الإمارات مع الوصل على ستاد نادي الإمارات، وحتا مع خورفكان على ستاد حمدان بن راشد آل مكتوم، والجزيرة مع النصر على ستاد محمد بن زايد يوم الأحد.

وتقام منافسات الجولة الثانية أيام السبت والأحد والاثنين 26 و27 و28 أغسطس.

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