منتخب الإمارات يحافظ على ترتيبه في تصنيف «فيفا»

المصدر: وام

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حافظ منتخب الإمارات لكرة القدم على موقعه في التصنيف العالمي لمنتخبات اللعبة، في النسخة الجديدة من التصنيف الصادرة اليوم عن الاتحاد الدولي (فيفا) . ويحتل المنتخب الوطني المركز الثامن آسيويا والـ 72 عالميا برصيد 1336 نقطة.

وأشار الفيفا في تقريره إلى أن 62 مباراة دولية فقط أقيمت خلال الفترة بين نسخة يونيو الماضي والنسخة الجديدة من التصنيف.

ولم يشهد التصنيف أي تغيير في المراكز العشرة الأولى، وظل المنتخب الأرجنتيني المتوج بلقب كأس العالم 2022 متربعا على قمة التصنيف فيما تقدم المنتخب المكسيكي خطوة جديدة نحو العودة للمراكز العشرة الأولى.

وتقدم المنتخب المكسيكي إلى المركز الـ 12 عالميا مستفيدا من تتويجه مؤخرا بلقب الكأس الذهبية لأمم اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) .

وأحرز المنتخب البنمي، الذي خسر نهائي الكأس الذهبية أمام المنتخب المكسيكي، أكبر قفزة في هذا التصنيف بتقدمه 12 مرتبة إلى المركز 45 عالميا.

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