20 لاعباً من مؤسسي «المحترفين» يتأهبون للموسم الجديد

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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يتأهب 20 لاعباً من مؤسسي دوري المحترفين الذين شاركوا في نسخته الأولى لخوض الموسم الجديد مع فرقهم المختلفة عبر المشاركة في التحضيرات البدنية التي تجريها الأندية حالياً استعداداً للبطولات والمنافسات المختلفة بطموحات متباينة.

ويحرص قدامى المحاربين على مواصلة العطاء والتألق في المستطيل الأخضر والمساهمة بقدراتهم الكروية وخبرتهم الكبيرة بالملاعب في رفع المستوى الفني وتطوير الكرة الإماراتية، مع دوافع شخصية في إثبات وجودهم وإمكانية مواصلة العطاء لسنوات عدة مقبلة، خصوصاً أن بعض العناصر ما زالت في بدايات العقد الثالث من العمر، ما يؤكد أن بداية مشوارهم الكروي كان في سن صغيرة مثل علي مبخوت، أحمد خليل، عبد العزيز هيكل البالغة أعمارهم حالياً 32 عاماً.

10 أندية

وتضم قائمة مؤسسي دوري المحترفين 20 لاعباً من 10 أندية، ويتميز شباب الأهلي بوجود 5 لاعبين، كأكثر الفرق التي تضم المؤسسين بقيادة ماجد ناصر، يوسف جابر، وليد عباس، محمد مرزوق، عبد العزيز هيكل، ويأتي الوحدة في المركز الثاني بأربعة لاعبين بقيادة، إسماعيل مطر، محمود خميس، فارس جمعة، راشد علي، بجانب حمدان الكمالي، عبد العزيز صنقور، محمد فوزي «النصر» علي خصيف، علي مبخوت «الجزيرة»، عادل الحوسني «الشارقة»، أحمد خليل «البطائح»، هزاع سالم «الوصل»، علي الحوسني «عجمان»، عبدالله سلطان «بني ياس» وإسماعيل الحمادي «الإمارات».

ويظهر في القائمة 6 حراس مرمى، ماجد ناصر، علي خصيف، علي الحوسني، عادل الحوسني، عبدالله سلطان، راشد علي، وجميعهم يشاركون بصفة أساسية مع فرقهم باستثناء راشد علي الحارس الثاني بالوحدة، ما يؤكد أن حراس المرمى هم الأطول عمراً في الملاعب والأكثر قدرة على الاستمرارية.

واللافت أيضاً أن القائمة التي تتقلص مع كل موسم باعتزال بعض اللاعبين، تضم شقيقين، هما علي الحوسني حارس مرمى عجمان وشقيقه الأكبر عادل الحوسني حارس مرمى الشارقة، واللذان قدما مستويات متميزة في الموسم الأخير، خصوصاً علي الحوسني الذي شارك في جميع المباريات وقاد «البرتقالي» إلى أفضل مركز له في تاريخ الدوري عندما حصل على الترتيب الخامس.

تحديد المصير

ينتظر لاعبان من المحاربين القدامى، تحديد مصيريهما بالانضمام إلى قطار أندية المحترفين، هما محمد أحمد مدافع العين السابق، والنجم عمر عبد الرحمن (عموري) الذي انتهت فترة قيده مع نادي الوصل، وتلقى اللاعبان عدداً من العروض التي لم يتم حسمها حتى الآن ولكن كل الأنباء تؤكد أنهما سيواصلان المسيرة في الموسم الاحترافي الجديد.

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