الوحدة يناقش نتائج المعسكر مع موسيماني

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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عقد مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم اجتماعاً مساء أول من أمس مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لمناقشة تقرير الجهاز الفني عن المعسكر الخارجي للفريق الذي أقيم في صربيا لمدة أسبوعين استعداداً للمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، وتحديد طموحات وأهداف الفريق من المشاركة، إضافة إلى احتياجات الفريق لمواجهة تحديات الموسم المقبل.

وترأس الاجتماع راشد الزعابي رئيس مجلس إدارة الشركة، بحضور فارس مكتوم المزروعي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، والأعضاء عبد الله سالم، سعيد مبارك البلوشي، وعبد الباسط الحمادي، كما حضر الاجتماع خالد الهنائي العضو المنتدب، المدير التنفيذي للنادي، ورياض الذوادي المدير الرياضي للشركة، والجهاز الإداري للفريق الأول، عبد السلام جمعة المشرف العام، وفهد مسعود مدير الفريق.

وناقش الاجتماع انطباعات موسيماني عن المعسكر الخارجي، وتقريره عن اللاعبين، حيث أشاد موسيماني بجهود اللاعبين في تطبيق الخطط والاستراتيجيات خلال المعسكر، مؤكداً أن الفريق مستعد بشكل كبير لتحقيق نتائج إيجابية في المسابقات التي سيشارك بها.

تأكيد

وأكد مجلس إدارة الشركة ضرورة تعزيز التواصل مع المدير الفني وتسخير كافة الإمكانيات لدعمه في تنفيذ مشروعه من أجل الارتقاء بمستوى الفريق، مشدداً على أهمية مواصلة العمل لإعادة الوحدة إلى منصات التتويج وتلبية طموحات الجماهير.

وأعرب راشد الزعابي رئيس الشركة عن ثقته الكاملة في القدرات والخبرة التي يتمتع بها بيتسو موسيماني والتي بدت واضحة خلال المعسكر الخارجي، مشيراً إلى أهمية توحيد الجهود والعمل الجماعي لتحقيق النجاح في الموسم المقبل.

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