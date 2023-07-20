شباب الأهلي يحقق فوزه الأول في صربيا

المصدر: دبي - العوضي النمر

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حقق شباب الأهلي فوزه الأول على فريق فوجدوفاتس الصربي بهدفين دون رد في ثاني مبارياته الإعدادية بالمعسكر الخارجي المقام حالياً في صربيا، سجل هدفي الفريق بالا ويوري سيزار في الشوط الأول من زمن المباراة، ومنح المدرب الصربي ماركو نيكوليتش الفرصة لعدد كبير من لاعبي الفريق، من أجل التعرف على مستواهم وقدراتهم الفنية، وكان الفريق قد لعب مباراة ودية أولى أمام اوسيك الكرواتي، وانتهت بفوز أوسيك بهدفين دون مقابل.

مران يومي

ويواصل شباب الأهلي مرانه اليومي علي فترتين بمعسكر صربيا، والذي يستمر حتى 3 أغسطس المقبل، تحت قيادة المدرب الصربي ماركو نيكوليتش، ومن المقرر أن يخوض الفريق خلال فترة المعسكر مباراتين وديتين أخريين، خلال الأيام المقبلة، وستكون تلك المباريات بمثابة إعداد وتجهيز اللاعبين قبل العودة إلى البلاد، والدخول في أجواء لقاء الوحدات الأردني منتصف أغسطس في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا، ومن ثم المشاركة في دوري المحترفين المحلي، حيث يستهل بطل الدوري مشواره بلقاء عجمان في الجولة الأولى.

جاهزية فنية

ويهدف الجهاز الفني إلى رفع مستوى اللاعبين فنياً وبدنياً حتى يصلوا إلى جاهزية عالية، تؤهلهم للظهور المشرف عند انطلاق الموسم الكروي الجديد.

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