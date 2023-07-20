خالد السناني: طموحات الوصل كبيرة في الدوري المقبل

المصدر: متابعة - علي شدهان

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أبدى الدولي خالد السناني، حارس مرمى فريق الوصل الأول لكرة القدم، تفاؤله العالي بمستوى إعداد فريقه في معسكره الخارجي، والمتواصل منذ الثامن من يوليو الجاري وحتى الثاني من أغسطس المقبل في سلوفينيا والنمسا، لافتاً إلى أن طموحات الوصل كبيرة جداً في بطولات الموسم الجديد.

وأشاد السناني بخطوات إدارة نادي الوصل في إبرام تعاقدات قوية، سيكون لها أثر إيجابي على مشوار الوصل في المرحلة المقبلة، مشدداً على أن طموحات الوصل كبيرة جداً في بطولات الموسم الجديد، وتوازي اسم وشهرة الإمبراطور.

منصات التتويج

واعتبر السناني ارتفاع مستوى طموحات الوصل في الموسم الجديد أمراً طبيعياً نظراً لتاريخ الوصل، وقيمة الأسماء التي يضمها حالياً، سواء من اللاعبين المحترفين المواطنين، أو المحترفين الأجانب والمقيمين، ووجود كادر فني طموح، وإدارة تعمل باحترافية، وجماهير فاعلة وداعمة دائماً ومحفزة للاعبين من أجل تقديم أفضل ما لديهم لإسعاد عموم الوصلاوية، داعياً فريقه إلى أن يكون في مستوى توقعات الوصلاوية، وأحلامهم بعودة الإمبراطور إلى منصات التتويج. وعلى صعيد المعسكر الخارجي يواصل فريق الوصل خوض تدريباته بجدية تامة، بعد الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من برنامج الإعداد لموسم 2023 - 2024، والانتقال اعتباراً من أمس إلى المرحلة الثالثة في النمسا.

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