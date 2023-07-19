سياكا وديالو يلتحقان بالوصل في النمسا

المصدر: متابعة - علي شدهان

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التحق المالي سياكا سيديبي، والإيفواري اداما ديالو، ببعثة فريق الوصل الأول لكرة القدم في النمسا بعد الانتهاء من إجراءات استخراج التأشيرة لهما، وهي السبب الرئيس لعدم التحاقهما بالبعثة في المرحلة الثانية من برنامج الإعداد للموسم الجديد، والتي جرت في سلوفينيا في الفترة من 8 وحتى 18 يوليو الجاري.

وبدأ الوصل اليوم في النمسا، المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لموسم 2023-2024، والتي تتواصل حتى الثاني من أغسطس المقبل، وتشهد خوض 3 مباريات ودية مع فرق من المتوقع أن تكون أقوى من فريق ماتشافا شاباتس الصربي، الذي قابله الوصل في سلوفينيا، وفاز عليه بهدف من دون رد بإمضاء نجمه الدولي فابيو ليما.

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