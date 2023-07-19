إدارة «الإمارات» توزع المهام وتلتقي جماهير النادي

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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عقد مجلس إدارة وشركة نادي الإمارات اجتماعه الأول، بعد إعادة تشكيله، برئاسة يوسف عبد الله البطران، وذلك بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة بمقر النادي، وزعت خلاله المهام، وأعلنت عن لقاء مفتوح مع الجماهير.

وتقدم يوسف البطران بالشكر الجزيل كذلك لأعضاء مجلس الإدارة والشركة السابقين على المجهود والعمل، الذي قاموا به خلال المرحلة الماضية، مما كان له الأثر الواضح على مسيرة النادي، وتمنى لهم التوفيق في مرحلتهم القادمة، وفي الوقت نفسه رحب بأعضاء المجلس الجديد بعد إعادة تشكيله، مُتمنياً لهم التوفيق والسداد في مهمتهم، ودعاهم للعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف ورفع التحديات، خلال المرحلة المقبلة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، لما فيه المصلحة العليا لنادي الإمارات، وبما يتناسب مع قيمته وعراقته وتاريخه.

ثقة

وناقش المجلس الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، وتم توزيع الحقائب الإدارية والمهام على الأعضاء، والاطلاع على التقارير الفنية والمالية للنادي ودراسة الوضع الفني لقطاع المراحل السنية والألعاب الأخرى والفريق الأول، وأعرب المجلس عن ثقته بالمدرب المواطن محمد الجالبوت، خلال قيادة الفريق الأول لكرة القدم في المرحلة المقبلة.

كما تمنى المجلس الجديد ترجمة أحلام جماهير النادي إلى واقع ملموس، من خلال الاهتمام بملاحظاتهم وأفكارهم وتطلعاتهم بالنسبة للنادي، والفريق الأول على وجه الخصوص حتى يظهر الفريق بأحسن صورة، خلال ظهوره في دوري أدنوك للمحترفين.

كما وجه يوسف البطران لترتيبات إقامة لقاء مفتوح مع جماهير النادي، والاستماع إليهم وتشكيل لجنة للجماهير، مهمتها التواصل المباشر مع الإدارة لتسهيل مهامها خلال المرحلة المقبلة، التي تتطلب تكاتف وتعاون الجميع من أجل كيان نادي الإمارات.

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