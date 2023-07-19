الظفرة.. «نيولوك» في دوري الدرجة الأولى

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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يشارك الظفرة، في دوري الدرجة الأولى، خلال الموسم الجديد بـ«نيولوك» مختلف عن مشاركته الأخيرة في دوري المحترفين، الذي هبط منه إلى دوري الهواة، بعد احتلاله المركز الأخير في جدول ترتيب المنافسة.

وشملت تعديلات الظفرة كل الجوانب الإدارية والفنية بتعيين مجلس إدارة جديد للنادي، وشركة كرة قدم جديدة، مع تغيير في الجهاز الفني بتكليف مدرب جديد بديلاً للمغربي بدر الإدريسي، ورجحت مصادر من داخل النادي تولي أيمن الرمادي للمهمة، بعد أن وقع على عقد قيادة الفريق رسمياً، في الوقت الذي أكدت فيه وسائل إعلام مصرية أن الرمادي تولى تدريب سيراميكا كليوباترا.

ويبدو التغيير اللافت في صفوف فريق الكرة، الذي فقد أكثر من 12 لاعباً من قائمته الأساسية، الذين انتقلوا إلى أندية أخرى منافسة، بقيادة عبد الله سلطان حارس المرمى، الذي وقع عقداً مع بني ياس مؤخراً، وسبقه في ذلك زميله خلف الحوسني، إضافة إلى راشد مهير الكتبي «البطائح»، خالد بطي «الوحدة»، خالد الدرمكي «اتحاد كلباء»، محمد إسماعيل الجنيبي «خورفكان»، مع عدم التجديد للخماسي الأجنبي، الذي كان يدافع عن قميص النادي، وانتقال المهاجم تياغو دي ليونكو إلى«خورفكان»، إضافة إلى انتهاء إعارة عبد الله الرفاعي من الوحدة، وانضمامه إلى البطائح، وعودة عبد الله القميش حارس المرمى إلى ناديه السابق دبا الحصن.

عناصر شابة

وتعمل إدارة الظفرة على بناء فريق جديد من عناصر شابة، يعتمد عليها في مشوار الموسم الحالي، وإعادة الفريق إلى دوري المحترفين من جديد، مع المحافظة على عدد من العناصر، التي تميزت بمردودها الفني في الفترة الماضية، بقيادة سلطان الغافري، الذي جدد النادي تعاقده، للاستفادة من خبرته الطويلة في الملاعب، والجناح وليد عمبر، بجانب المدافع المقيم بيدرو بافلوف، مع كسب توقيع خليل إبراهيم قادماً من بني ياس، ويعقوب الحوسني، الذي كانت محطته الأخيرة مع اتحاد كلباء، ويتجه النادي إلى كسب صفقات من الأندية الصديقة عن طريق الإعارة، مع توفير كل الاحتياجات في فترة التحضيرات، التي ينتظر أن تنطلق اليوم، ليكون الفريق أكثر جاهزية وقدرة على تحقيق هدف العودة إلى دوري الأضواء. ووضح من خلال التعديلات الجذرية، التي شهدها نادي الظفرة، والذي كان هبوطه من المحترفين مفاجئاً قياساً بمستواه في المواسم الأخيرة، أنه يسعى لبداية مختلفة خصوصاً في ظل الأنباء، التي تتحدث عن تحول النادي كلياً إلى معقله في مدينة زايد بدلاً من أبوظبي، التي ظلت مقراً لتدريبات الفريق، خلال السنوات الماضية.

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