الوحدة يواجه أهلي طرابلس الليبي ودياً في السعودية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تغادر بعد غدٍ، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، متوجهة إلى مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، لإقامة معسكر إعدادي أخير تحضيراً للمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الجاري. ويخوض الوحدة مباراة ودية يوم السبت المقبل أمام أهلي طرابلس الليبي خلال معسكره بالمملكة العربية السعودية في تجربة أخيرة يقف من خلالها الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على مدى جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية ووضع الملامح الرئيسية للعناصر التي سوف يعتمد عليها في البطولة، ويلعب أهلي طرابلس الليبي في المجموعة الثانية في كأس الملك سلمان إلى جانب الهلال السعودي والسد القطري والوداد المغربي.

ويلعب الوحدة في البطولة ضمن المجموعة الرابعة، ويستهل مبارياته بدور المجموعات بمواجهة الكويت الكويتي يوم 28 يوليو الجاري، ثم يواجه شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثانية يوم 31 يوليو، ويختتم مباريات دور المجموعات بمواجهة الرجاء المغربي يوم 3 أغسطس المقبل.

وكان الوحدة قد اختتم معسكره الخارجي الذي أقيم في صربيا لمدة أسبوعين، بعدما عادت البعثة إلى أبوظبي صباح أول من أمس، حيث استغل موسيماني المعسكر في التعرف على قدرات اللاعبين بعدما بدأ مهمته فعلياً في المعسكر الصربي، إضافة إلى رفع اللياقة البدنية، والتركيز على الجوانب الفنية والتكتيكية. ولعب الوحدة في معسكر صربيا مباراتين وديتين أمام دسيتش المونتنيغري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، فيما فاز على فريق نوفي بازار 2 - 1.

ويستأنف الفريق تدريباته اليوم بالعاصمة أبوظبي، بعد أن قرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة، أمس، وانتظم الوافد الجديد لاعب خط الوسط الأرجنتيني كريستيان جوانكا في تدريبات الفريق بعد انضمامه رسمياً إلى صفوف العنابي قادماً من الشباب السعودي على سبيل الإعارة .

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