فرانك دي بور: الجزيرة يمتلك فرصة التطور

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أكد الهولندي فرانك دي بور مدرب الجزيرة، أن فريقه يمتلك فرصة كبيرة للتطور خلال مرحلة الإعداد الحالية في معسكر ألمانيا وقبل انطلاق مباريات الموسم التنافسية، ذاكراً أن الإعداد مضى خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بشكل جيد وفي أجواء رائعة منذ المرحلة الأولى بأبوظبي وسط معنويات عالية.

وقال دي بور: سعيد بما أشاهده من اللاعبين، هنالك اهتمام كبير وجدية في التدريبات، لذلك استفدنا كثيراً من الفترة السابقة، خاصة أنني توليت المهمة حديثاً، والمعسكر أتاح لي فرصة التعرف على اللاعبين عن قرب من خلال التواجد المستمر معهم بعد الأسبوع الذي قضيناه في أبوظبي، والتعرف أيضاً على مدى جودتهم الفنية، إنهم يمتلكون إمكانات جيدة وقادرون على المزيد من التطور. وأكد مدرب الجزيرة أن أكثر ما أسعده روح التعاون التي تسيطر على الفريق، ورغبة كل لاعب في مساعدة زميله حتى يقدم أفضل ما عنده، ذاكراً أن هذا عمل مهم في كرة القدم ويحقق العديد من المكاسب.

تحضير

وعبر فرانك دي بور الذي تعاقد معه النادي مؤخراً خلفاً لمواطنه مارسيل كايزر، أنه يشعر بسعادة كبيرة لتواجده مع الجزيرة وقيادته في الموسم الحالي، معبراً عن أمنياته بالنجاح في مهمته، وأضاف: هدفنا حالياً الوصول إلى أفضل درجات الجاهزية البدنية لأن فترة المعسكر في غاية الأهمية بالنسبة لنا، وهي التي تدشن أساس الجاهزية ونعتمد عليها في مشوار الموسم التنافسي.

وأثنى مدرب الجزيرة على مستوى لاعبيه في المباراة الودية الثانية أمام جارشينج والتي كسبها «فخر أبوظبي» بسداسية نظيفة، مؤكداً أن الجميع ظهر بمستوى متميز وبرهن على استفادته من التدريبات السابقة، مشيراً إلى مواصلة أداء المباريات الودية القوية حتى يصل الفريق إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية.

علاج وتأهيل

من جهة ثانية كشف نادي الجزيرة عن إصابة الدولي عبد الله رمضان لاعب خط الوسط بتمزق في رباط الكاحل الأيمن، حسب نتائج الفحوصات الطبية، وأوضح النادي أن رمضان سيخضع إلى برنامج علاج وتأهيل يستغرق من 4 إلى 6 أسابيع، ما يهدد مشاركته في بداية مباريات الموسم.

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