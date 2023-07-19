ميلانيتش: تحضيرات بني ياس تسير بشكل جيد في معسكر المجر

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أبدى السلوفيني داركو ميلانيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس ارتياحه للعمل الجاد الذي يقوم به الفريق خلال معسكره الخارجي في المجر استعداداً لانطلاقة الموسم الجديد أغسطس المقبل.

ويواصل بني ياس تحضيراته للموسم الجديد في معسكره المجري والذي انطلق في العاشر من يوليو الجاري ويستمر حتى نهاية الشهر.

وقال ميلانيتش مدرب السماوي الجديد والذي تعاقد معه النادي لتولي المهمة خلفاً للروماني دانييل إيسايلا: «متحمس وأتطلع لنجاح تجربتي الجديدة مع بني ياس، المعسكر يسير بشكل جيد للغاية في ظل الجهد الرائع الذي يقوم به اللاعبون خلال التدريبات اليومية، والجميع يتطلع لتقديم موسم مثالي نحقق من خلاله طموحات النادي وجماهيره».

رغبة كبيرة

وأضاف في تصريح مصور نشره الحساب الرسمي لبني ياس على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «جميع المقومات التي تساعدنا على التحضير الجيد للموسم متواجدة في المعسكر وسط التزام ورغبة كبيرة من اللاعبين للتجهيز بأفضل صورة ممكنة قبل انطلاق الموسم، وأشعر بالحماس للالتقاء بجماهير السماوي مع بداية الموسم ولرؤية العمل الجاد الذي يقوم به الفريق حتى الآن خلال المعسكر الخارجي».

ويخوض بني ياس في السابعة مساء اليوم الأربعاء الودية الثانية في المعسكر أمام فريق فيسبريم المجري، إذ كان الفريق خسر الودية الأولى بهدف دون رد أمام زلات مورافيتش السلوفاكي والتي أقيمت يوم السبت الماضي.

من جهة أخرى تواصل إدارة شركة الكرة جهودها لإبرام تعاقدات جديدة على صعيد اللاعبين الأجانب، حيث لم يبرم النادي أي صفقة من الأجانب بعد رحيل الثلاثي نيكولاس خيمينيز ورافائيل إلياس وأوبا نغيت، فيما ضم 3 صفقات جديدة من اللاعبين المواطنين بعد التعاقد مع لاعب خط الوسط خلف الحوسني والحارس عبدالله سلطان قادمين من الظفرة، والمدافع عبدالله جاسم قادماً من الوصل، وجدد عقدي الثنائي محمد خلف ومحمد كمعس.

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