النصر يخسر أولى تجاربه الهولندية

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

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خسر فريق النصر أولى تجاربه الودية، أمس، أمام فريق بي إس في آيندهوفن 3-1 ضمن معسكر الإعداد الخارجي في هولندا. وسجل هدف «العميد» الوحيد اللاعب المغربي عادل تاعرابت، وشهدت تشكيلة المباراة وجود أسماء عدد من اللاعبين الجدد أبرزهم الكونغولي سيدريك باكامبو الذي كان ضمن القائمة الاحتياطية للمدرب الصربي غوران توفيغدزيتش.

ويلتقي النصر في ثاني تجاربه فريق دوردريخت يوم 22 من الشهر الجاري، وذلك استعداداً للموسم الكروي الجديد الذي ينطلق بمباريات دوري المحترفين في الثامن عشر من اغسطس المقبل.

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