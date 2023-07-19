«الصقور» يكسب إسماعيل الحمادي

المصدر: (رأس الخيمة ـ أحمد عيسى)

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نجح نادي الإمارات، في كسب توقيع المخضرم إسماعيل الحمادي «35 عاماً» لاعب خورفكان وشباب الأهلي سابقاً، لمدة عام ، دعماً لصفوف «الصقور»، العائد حديثاً إلى دوري المحترفين، في صفقة انتقال حر بعد منافسة مع عدد من الفرق.

وتعتبر صفقة الحمادي الأبرز لـ«الصقور» في فترة التعاقدات الصيفية الحالية، لما يتمتع به من خبرة كبيرة بالملاعب في المنافسات المحلية أو المنتخبات الوطنية، ورحب نادي الإمارات بلاعبه الجديد وتمنى له التوفيق في مشواره المقبل مع «الصقور»، دون الكشف عن مدة العقد.

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