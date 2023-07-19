بينتو يبدأ حُلم «مونديال 2026» من معسكرات الأندية

المصدر: دبي- العوضي النمر

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بدأ البرتغالي باولو بينتو مدرب المنتخب الوطني الأول الجديد، الذي تعاقد معه اتحاد الكرة لتولي مهمة تدريب الأبيض حتى عام 2026، جولة أوروبية يتفقد خلالها معسكرات عدد من الأندية؛ مثل العين وشباب الأهلي والشارقة والوحدة والجزيرة والوصل.

وكشف بينتو عن تطلعه إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها التجهيز لكأس آسيا المقبلة بشكل جيد، سعياً للمنافسة وتحقيق نتائج مرضية في هذه البطولة، إضافة للعمل على حلم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد إعادة بناء هيكلة جديدة للمنتخب، وصناعة منتخب قوي وطموح، يحقق نتائج جيدة ومتميزة تساهم في إسعاد الجمهور.

ويهدف بينتو خلال الجولة إلى التعرف على اللاعبين وقدراتهم والتنسيق مع الأجهزة الفنية بالأندية، تمهيداً لاختيار قائمة اللاعبين الذين سيتم مشاركتهم في معسكر الإعداد الخارجي الذي سيقام في النمسا خلال الفترة من 29 يوليو الجاري وحتى 10 أغسطس المقبل، والتي ستضم 30 لاعباً.

وقدم بينتو خطة عمل لإعداد المنتخب خلال الفترات المقبلة، حيث ستكون البداية من خلال معسكر يقام في النمسا خلال الفترة من 29 يوليو الجاري وحتى 10 أغسطس المقبل، وسيكون معسكراً تعريفياً بين المدرب واللاعبين بالمقام الأول، وسيكون هناك معسكر ثان يقام خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 13 سبتمبر، وسيتخلل المعسكر إقامة مباراة ودية يوم 12 سبتمبر والمرشح لها منتخب كوستاريكا، وسيعود المنتخب للتجمع مرة ثالثة خلال الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر المقبل وسيكون التجمع محلياً يتخلله لعب مباراة ودية، ستكون بمثابة بروفة قبل انطلاقة المرحلة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم والتي ستقام خلال الفترة من 5 إلى 21 نوفمبر المقبل.

كما سيكون هناك معسكر آخر قبل انطلاق نهائيات آسيا التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 12 يناير وإلى 10 فبراير من العام المقبل.

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