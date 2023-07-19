انطلاق ورشة عمل محاضري ومقيّمي قضاة الملاعب

المصدر: (دبي - البيان)

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انطلقت، مساء أمس، أولى ورش العمل الفنية لمحاضري ومقيّمي الحكام، التي تنظمها لجنة قضاة الملاعب في اتحاد الإمارات لكرة القدم، بمشاركة 35 محاضراً ومقيّماً.

وتأتي هذه الورشة ضمن البرنامج الفني لإدارة الحكام استعداداً لمسابقات الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

وتشمل محاور الورشة، التي تعقد على مدار ثلاثة أيام، محاضرات نظرية تتناول قانون اللعبة وتعديلاته الجديدة، وعرض مقاطع فيديو لأبرز الحالات التحكيمية التي رصدتها إدارة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال منافسات بطولة كأس العالم - قطر 2022.

يقدم ويشرف على محاضرات الورشة الفنية، لي بروبرت مدير إدارة قضاة الملاعب، وعصام عبدالفتاح المدير الفني، وأحمد يعقوب المسؤول الفني لمحاضري ومقيّمي قضاة الملاعب.

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