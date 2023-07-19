دبي تجهّز نجم «سيتي» للموسم الجديد

المصدر: دبي - البيان

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حرص جاك جريليش نجم مانشستر سيتي ونجم منتخب إنجلترا على الجمع بين متعة زيارة مدينة دبي والتدريب في ملاعبها خلال إجازته التي استمرت أياماً عدة قضاها في دبي خلال شهر يوليو الجاري.

وخاض جريليش خلال إجازته الخاصة تدريبات في الملاعب العشبية المفتوحة في دبي استعداداً للموسم الكروي المقبل.

وأكد غريليش سعادته بزيارة دبي في جميع أوقات العام بما في ذلك شهور الصيف، حيث تمتلك دبي الكثير من المناطق السياحية والأجواء الرائعة على مدار العام، كما أكد أنه حرص على التدريب في الملاعب المكشوفة لأن ارتفاع درجات الحرارة يهيئ جسمه بشكل أكبر للتفاعل مع التدريبات والاستفادة من التمارين، وقد تدرب في دبي مع مدرب مختص قبل التوجه من دبي للالتحاق بمعسكر الإعداد لفريق مانشستر سيتي.

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