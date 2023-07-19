رسمياً.. حمدان بن مبارك الرئيس 12 لاتحاد الكرة

المصدر: دبي - العوضي النمر

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فاز الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، برئاسة اتحاد الكرة بالتزكية، للدورة الانتخابية الجديدة التي تمتد حتى عام 2027، بعد أن انتهت فترة الطعون على ترشيح نادي العين له أمس دون تلقي أي طلبات بالاعتراض، وبذلك يفوز رسمياً بالمنصب، ليصبح الرئيس الثاني عشر في تاريخ الكرة الإماراتية، وتتبقى خطوة اعتماد الجمعية العمومية لقائمته الانتخابية خلال اجتماعها يوم 8 سبتمبر المقبل.

وكانت لجنة الاستئناف على قرارات لجنة الانتخابات قد عقدت اجتماعها أمس برئاسة مايد محمد المراشدة وبحضور طارق عبد الرحمن آل صالح وسالم الحمادي عضوي اللجنة، وتم التأكيد على عدم تلقي اللجنة أي طعون على نتيجة استمارة المرشح لمنصب الرئاسة ليحسم بفوز الشيخ حمدان بن مبارك بالتزكية.

فيما تبدأ اليوم المرحلة الثانية من العملية الانتخابية من خلال فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة، ويستمر باب تلقي ترشيحات الأندية مفتوحاً حتى 31 من يوليو الجاري، ووفق لائحة الانتخابات يحق للأندية ترشيح ثمانية أعضاء بواقع خمسة من أندية المحترفين، وثلاثة من أندية الدرجة الأولى، إلى جانب ترشيح الرئيس لثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص، فيما تحددت الفترة من 1 إلى 7 أغسطس المقبل، موعداً لاستقبال طلبات الانسحاب من العملية الانتخابية على كراسي العضوية.

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