الوصل.. ثالث مراحل الإعداد في النمسا

المصدر: متابعة - علي شدهان

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يدخل فريق الوصل الأول لكرة القدم، غداً الأربعاء، مرحلة إعداده الثالثة في النمسا تحضيراً لخوض تحدي بطولات الموسم الجديد.

ويشتمل برنامج إعداد الوصل لموسم 2023 - 2024 على 4 مراحل، الأولى تجمّع داخلي من الأول وحتى السابع من يوليو الجاري في معقله بزعبيل، والثانية خارجية في معسكره بسلوفينيا خلال الفترة من الثامن وحتى 18 الجاري، والثالثة خارجية في معسكره بالنمسا من 19 وحتى الثاني من أغسطس، والرابعة الأخيرة داخلية في ملعبه بدبي من 3 أغسطس حتى موعد انطلاق مباريات المرحلة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين في الإمارات 18 أغسطس المقبل.

وشهدت المرحلة الثانية في سلوفينيا خوض الوصل مباراة ودية واحدة، فاز فيها على نظيره ماتشافا شاباتس الصربي بهدف دون رد بإمضاء نجمه الدولي فابيو ليما.

ويتوقع أن تشهد المرحلة الثالثة في النمسا خوض الوصل 3 مباريات ودية، على أن تشهد المرحلة الرابعة خوض مباراة ودية واحدة في دبي.

وفي المرحلة الثانية بسلوفينيا، اكتمل عقد الوصل بالتحاق لاعب الوسط الدولي علي سالمين بعد إتمام الفحوصات الطبية اللازمة في البرتغال، والمدافع المغربي سفيان بوفتيني، والمهاجم السويسري هاريس سيفيروفيتش.

ومن جانبه، أبدى عيسى علي، مدير فريق الوصل، ثقته العالية بإمكانات اللاعبين، مشيراً إلى أن الوصل يعمل بجدية على استثمار مراحل الإعداد للموسم الجديد سعياً إلى تحقيق الاستفادة القصوى، وزيادة مستوى التجانس بين اللاعبين، وخاصة المنضمين حديثاً، نيكولاس خيمينيز، وأليكسيس بيريز، ودانيال بيدروزو، وكايو كانيدو، وهاريس سيفيروفيتش.

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