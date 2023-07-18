تألق الثنائي الإسباني الكونغولي مع الجزيرة بألمانيا

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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قدم ثنائي الجزيرة، صانع الألعاب الإسباني اليخاندرو بوزويلو، والجناح الكونغولي نيسكينز كيبانو، المنضمان حديثاً لكشوفات الفريق، أوارق اعتمادهما وتألقا في التجربة الودية الثانية التي خاضها «فخر أبوظبي» بمعسكر ألمانيا أمام غارشينج والتي كسبها بنتيجة 6 - 0 وقدم اللاعبان مستوى متميزاً ومهارات عالية في المباراة، ما يؤكد أنهما إضافة كبيرة لصفوف الفريق في الموسم الجديد، ونجح كل منهما في إحراز هدفه الأول بقميص الجزيرة، بجانب ريتشارد كونور الذي أحرز هدفين، وأكمل السداسية زايد العامري وعمر تراوري.

وخلال المواجهة منح المدرب الجديد، فراند دي بور فرصة اللعب لمجموعة كبيرة من اللاعبين بهدف الوقوف على مدى جاهزية عناصر الفريق ومدى الاستفادة من فترة التحضيرات السابقة، بجانب توفير فرصة الاحتكاك وتحقيق العديد من المكاسب الفنية قبل بدء مباريات الموسم التنافسية.

ويخوض الجزيرة، 3 مباريات ودية إضافية خلال فترة المعسكر مع عدد من الفرق القوية، قبل عودة البعثة إلى أبوظبي يوم 30 الجاري لمواصلة الإعداد في المرحلة الثالثة والأخيرة.

تعاقد

من ناحية أخرى، ينتظر أن يعلن الجزيرة خلال الأيام المقبلة تعاقده مع لاعبين أجانب، أحدهما في متوسط الدفاع ليحل بديلاً للصربي ميلوس، ولاعب في خانة الارتكاز بديلاً للجنوب أفريقي سيريرو، فيما تأكد عدم استمرار الروماني تاناسي مع الفريق.

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