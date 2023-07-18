إعلان فوز حمدان بن مبارك برئاسة اتحاد الكرة اليوم

المصدر: دبي - العوضي النمر

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تعقد لجنة الانتخابات في اتحاد الكرة اجتماعاً مساء اليوم برئاسة المستشار سالم بن بهيان العامري، وحضور محمد بن هزام الأمين العام، لإعلان فوز الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، ممثل نادي العين، بمنصب رئيس اتحاد الكرة، لعدم وجود طعون على ترشحه للمنصب.

وكانت اللجنة اعتمدت طلب الترشح لتطابقه مع الشروط المطلوبة، ليكون الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان الرئيس الثالث عشر في تاريخ اتحاد الكرة الإماراتية. وستقوم اللجنة باستقبال طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة من الأندية بجانب ترشيح الرئيس ثلاثة أعضاء، من الخميس المقبل وحتى 31 الجاري.

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