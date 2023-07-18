حفل جوائز «المحترفين» 10 أغسطس وفتح باب التصويت 27 الجاري  

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت رابطة المحترفين إقامة حفل جوائز الموسم الرياضي 2023-2022، يوم 10 أغسطس المقبل في فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، حيث سيتم تكريم الأفضل في 15 فئة، ويفتح باب التصويت لممثلي الأندية، (قائد ومدرب الفريق)، والإعلام والجماهير، بداية من يوم 27 الجاري لمدة 5 أيام، بعد الكشف عن قائمة المرشحين، ويتم بعدها تحديد قوائم المرشحين النهائية.

فئات

وتشمل قائمة الجوائز التي يتم تحديد الفائزين بها عبر التصويت كلاً من: الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، القائد لأفضل مدرب، الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد إماراتي، الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد مقيم أو مواليد الدولة، القفاز الذهبي لأفضل حارس، وأفضل لاعب من اختيار الجمهور، وأجمل هدف من اختيار الجماهير، فيما تضم الجوائز المبنية على الإحصاءات جائزة الحذاء الذهبي لهداف لدوري أدنوك ، جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 21 عاماً، جائزة هداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، جائزة دوري الجماهير، جائزة المدير الفني للعبة فانتاسي وفريق الأحلام.

وتشمل الجائزة وفق المعايير، جائزة التميز في الاحتراف والتراخيص للنادي الذي يستوفي المعايير في نظام الترخيص، بالإضافة إلى معايير ضبط الجودة، العقوبات الإدارية، الحضور الجماهيري، أجمل مبادرة لجذب الجماهير، والترتيب العام في جميع المسابقات باستثناء مباراة السوبر.

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