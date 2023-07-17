24 هدفاً في 10 مباريات أوروبية.. فرق الدوري الإماراتي تكثف استعداداتها للموسم الجديد

المصدر: وام

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تباينت نتائج فرق دوري أدنوك لكرة القدم للمحترفين في المباريات الودية بمعسكراتها الأوروبية استعدادا للموسم الجديد 2023-2024، المقرر انطلاقه في 18 أغسطس المقبل.

وانطلقت التحضيرات الخارجية لمعظم فرق دوري أدنوك للمحترفين، حيث شهدت العديد من الملاعب الأوروبية التجارب الودية الأولى لفرق المسابقة، التي تقيم معسكراتها حالياً هناك.

وشهدت أحدث التجارب الأولية للفرق الإماراتية، في معسكراتها الأوربية، فوز العين في معسكره بإسبانيا على كوتيلاس 10-1 وخسارة شباب الأهلي في معسكره بصربيا أمام أوسيك الكرواتي 0-2.

وفي سلوفينيا، فاز الوصل على فريق ماتشافا شاباتس الصربي 1-0.

وخاض فريق الجزيرة مباراتين وديتين بألمانيا، وخسر في الأولى أمام فريق تي إس في بوخباخ، قبل أن يفوز في الثانية على جارشينج الألماني 6-0.

وفي النمسا، فرض التعادل الإيجابي 1-1 نفسه على أولى تجارب فريق الشارقة، أمام ميزوكوفسدي المجري. وخسر فريق بني ياس أمام فريق زلات مورافيتش السلوفيني 0-1 في المجر.

وكان الوحدة من أوائل الفرق التي خاضت معسكراتها الخارجية استعدادا للمشاركة في كأس الملك سلمان التي يستهلها الوحدة بمواجهة فريق الكويت الكويتي في 28 يوليو الجاري، وخاض الفريق مباراتين وديتين في معسكره بصربيا، تعادل في الأولى أمام دسيتش المونتنجري 1-1، وفاز في الثانية على نوفي بازار الصربي 2-1.

وفي تركيا، فاز فريق الإمارات العائد لدوري المحترفين، على فريق العدالة السعودي 3- 2.

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