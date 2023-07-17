طيران الإمارات راعياً رئيساً لكأس الملك سلمان

المصدر: جدة - وام

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أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، عن رعاية شركة طيران الإمارات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، كراعٍ رئيس للبطولة، المقررة من 27 الجاري إلى 12 أغسطس المقبل، في الطائف وأبها والباحة.

جاء الإعلان عن توقيع الرعاية في مؤتمر صحافي أمس في جدة، بحضور الأمين العام للاتحاد العربي، الدكتور رجاء الله السلمي، ونائب رئيس العمليات التجارية لطيران الإمارات بالسعودية، جبر العزيبي. ورحب الدكتور رجاء الله السلمي بهذه الرعاية، مؤكداً أنها ستضيف نجاحاً كبيراً للبطولة، متطلعاً لرعاية أخرى مع شركات كبرى.

وتوجه السلمي بالشكر لنائب رئيس العمليات التجارية لطيران الإمارات بالمملكة، جبر العزيبي، ولشركة طيران الإمارات على اختيارها للاتحاد العربي ورعايتها للبطولة.

وقال جبر العزيبي، إن رعاية بطولة كبيرة بحجم كأس الملك سلمان للأندية، جاءت بعد دراسة عميقة من الشركة، إثر اهتمام كبير بالبطولة، كونها تحمل اسماً غالياً على الجميع.

وأضاف: إن طيران الإمارات اعتادت، وفق استراتيجيتها، على الرعايات الرياضية باختيار أفضل الأحداث والبطولات الدولية في مختلف الألعاب، وبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية إحداها.

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