نادي دبا يطلق شعاره الجديد وهويته البصرية

المصدر: وام

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أطلق نادي دبا الرياضي الثقافي شعاره الجديد وهويته البصرية التي تستهدف مواكبة التطور الرقمي والتكنولوجي وهو الشعار الرابع للنادي تاريخياً بعد 3 شعارات سابقة منذ تأسيسه في عام 1967.

أعلن ذلك سعادة أحمد سعيد الظنحاني رئيس مجلس إدارة نادي دبا الرياضي الثقافي في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن الشعار الجديد للنادي بحضور أعضاء مجلس الإدارة الحالي وأعضاء من مجالس الإدارة السابقة.

وأكد الظنحاني في كلمته بهذه المناسبة: “ نشهد اليوم انطلاقة جديدة لنادي دبا نحو المستقبل امتداداً لمسيرته التي تجاوزت 50 عاماً من الانجازات و الذكريات منذ تأسيسه غب فبراير 1967 وحتي هذا اليوم الذي نطلق فيه الشعار الرابع الهادف لتحقيق الرؤية الجديدة”.

وقال إن الشعار الجديد يتواءم مع استراتيجيتنا المستقبلية في الحفاظ على الهوية البصرية الرئيسية لنادي دبا الرياضي الثقافي ممثلة بألوانه الأزرق السماوي والأبيض وهويته الإشهارية " النواخذة " وتعزيز مكانته الرياضية والتسويقية وتسجيله كعلامة تجارية لشركة دبا لكرة القدم تحمي حقوق النادي التجارية والترويجية.

وكشف عن عزمهم تعزيز الفرص التسويقية والاستثمارية وتطبيق أفضل الممارسات الاستراتيجية .. مشيراً إلى أن الشعار الجديد سيسهم في تحقيق ذلك الهدف المنشود.

وشدد على أهمية العودة السريعة لدوري المحترفين تعزيزاً للنجاحات واستدامتها مؤكداَ أهمية العمل بروح الفريق الواحد التي تجمع النادي وجماهيره ولاعبيه.

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