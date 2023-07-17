شباب الأهلي يخسر الودية الأولى في معسكر صربيا

المصدر: دبي- العوضي النمر

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حقق شباب الأهلي استفادة فنية جيدة من لقائه الودي الأول أمام فريق أوسيك الكرواتي، رغم الخسارة بهدفين في المباراة التي أقيمت، أول من أمس، في معسكر «فرسان دبي» في صربيا، حيث منح المدرب الصربي ماركو نيكوليتش الفرصة لعدد كبير من لاعبي الفريق من أجل التعرف على مستواهم وقدراتهم الفنية، في أول ظهور للاعبين بمباراة ودية في عهد المدرب الجديد، والذي لعب بتشكيلتين وبدأ الشوط الأول وضم ماجد ناصر ومحمد مرزوق ورينات وعبد العزيز هيكل وسلطان البدواوي وعيد خميس وغوستافو وحارب عبد الله ويورس سيزار ويحيي الغساني وكاراتابيا، وتميز بمشاركة بعض اللاعبين الشباب مثل سلطان البدواوي وعيد خميس اللذين يعتبران مكسباً للفريق، كما شارك حارب عبد الله الذي انضم للمعسكر خلال الأيام الماضية، ومنح المدرب فرصة لعناصر أخرى خلال الشوط الثاني فأشرك حسن حمزة، ووليد عباس وسالمين خميس وكايكي وعبد الله النقبي وعزيز غانييف وطارق أحمد وكاراتابيا ويالا ومحمد جمعة، بالإضافة إلى مونس دبور بعد انضمامه للفريق. وظهر الفريق بشكل جيد وإن كان بحاجة لمزيد من التجانس بجانب الاهتمام برفع مستوى اللياقة البدنية للاعبين.

فترتان

ويواصل شباب الأهلي مرانه اليومي على فترتين بالمعسكر، والذي يستمر حتى 3 أغسطس المقبل، تحت قيادة المدرب الصربي ماركو نيكوليتش، ومن المقرر أن يخوض الفريق خلاله 3 مباريات ودية أخرى، قبل العودة إلى الدولة، والدخول في أجواء لقاء الوحدات الأردني منتصف أغسطس في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا، ثم المشاركة في دوري المحترفين المحلي، حيث يستهل بطل الدوري مشواره بلقاء عجمان في الجولة الأولى.

ودية للرديف

من جهة أخرى، لعب فريق رديف شباب الأهلي مباراة ودية مع نظيره النصر في إطار استعدادات الفريقين لانطلاقة الموسم الجديد، وانتهت بفوز «الفرسان» بهدفين دون مقابل سجلهما محمد جمعة وخليفة سعد، وظهر شباب الأهلي بمستوى طيب، كما أن فوزه لا يقلل من جهد النصر الكبير.

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