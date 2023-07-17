8 مشاهد ترسم ملامح العملية الانتخابية في اتحاد الكرة

المصدر: دبي - العوضي النمر

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8 مشاهد ترسم مستقبل العملية الانتخابية في اتحاد الكرة، حيث تتسارع الخطوات من أجل الوصول للمحطة الأخيرة في «عمومية انتخابية» يوم 8 سبتمبر المقبل، ليبدأ الاتحاد مرحلة جديدة بطموحات كبيرة للارتقاء بكرة الإمارات خلال السنوات الأربع المقبلة، وتحقيق طموحات الجماهير المتعطشة للبطولات والإنجازات.

01 بدأت العملية الانتخابية بفتح باب الترشح لمنصب رئيس اتحاد الكرة، يوم 11 الجاري، واستمر الباب مفتوحاً حتى 15 من الشهر نفسه، وتقدم نادي العين بطلب ترشيح معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، أحد أبرز القيادات الرياضية الكروية خلال السنوات الماضية وصاحب الخبرة الكبيرة التي تؤهله لقيادة اتحاد الكرة بنجاح خلال السنوات المقبلة، حيث تتمنى خلالها الجماهير عودة الاتحاد لسابق تميزه بعد أن هبطت أسهمه بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى خروج المنتخبات من البطولات من دون أي بصمة أو إنجاز.

02 بدأت المرحلة الثانية أمس باستقبال الطعون على ترشح الرئيس، وسيتم البت فيها غداً، ويتم بعدها إعلان النتيجة النهائية بشأن الترشح لمنصب رئيس اتحاد الكرة، ليسدل الستار على المرحلة الأولى من العملية الانتخابية، بالإعلان المتوقع بفوز معالي الشيخ حمدان بن مبارك بمنصب رئيس اتحاد الكرة رسمياً، ليكون الرئيس الثالث عشر للاتحاد في تاريخ الكرة الإماراتية.

03 تبدأ المرحلة الثالثة من العملية الانتخابية بعد غد وتستمر حتى 31 يوليو، ويتم خلالها استقبال طلبات الترشح من قبل الأندية للعضوية مجلس إدارة الاتحاد، بجانب ترشيح الرئيس لثلاثة أعضاء، وعلمت «البيان» بدء مشاورات تنسيقية لاختيار الأعضاء من مختلف إمارات الدولة لتكوين قائمة انتخابية يتقدم بها الرئيس خلال الموعد المحدد، وتبدو أسهم عدد من الشخصيات الإدارية الكروية مرتفعة لدخول عضوية المجلس خلال الفترة المقبلة مثل سويدان النابودة وحمد المزروعي من دبي، وهشام الزرعوني وإبراهيم مير من الشارقة، وسالم الشامسي رئيس لجنة الحكام الحالي من أبوظبي وأمل بوشلاخ العنصر النسائي، وأحمد بن درويش من رأس الخيمة، فيما تشير التكهنات إلى أن أسهم عبد المحسن الدوسري وعدنان الطلياني وحمدون «العين» مرتفعة للانضمام إلى قائمة الرئيس، وخلال فترة الترشح سوف يتبلور الموقف بشكل أوضح.

04 تحددت الفترة من 1 إلى 7 أغسطس المقبل، موعداً لاستقبال طلبات الانسحاب من العملية الانتخابية على كراسي العضوية.

05 تحدد يوم 8 أغسطس لفحص استمارات المتقدمين للعضوية، وفق الشروط الخاصة التي يجب أن يتمتع بها العضو المرشح.

06 يتم استقبال طلبات الطعون على طلبات الترشح للعضوية خلال الفترة من 8 إلى 10 أغسطس والبت فيها.

07 تحددت الفترة من 14 إلى 21 أغسطس لاختيار القائمة التي ستدخل العملية الانتخابية والتي سيتقدم بها الرئيس، وتضم 13 شخصاً من بينهم الرئيس، حيث ستكون العملية الانتخابية بنظام القوائم، ويتم التصويت خلال الجمعية العمومية على كامل القائمة.

08 تجري الانتخابات يوم 8 سبتمبر من خلال جمعية عمومية انتخابية يتم خلالها التصديق على القائمة التي يتقدم بها الرئيس، ومن ثم تعتمد بشكل رسمي لتبدأ ولاية جديدة لمجلس إدارة اتحاد الكرة.

الجنيبي نائباً للرئيس

يدخل عبدالله الجنيبي المكلف برئاسة الاتحاد خلال الفترة الحالية، ورئيس رابطة المحترفين، المجلس الجديد كنائب أول لرئيس الاتحاد بحكم منصبه في الرابطة، فيما سيتم اختيار نائب ثان من بين أعضاء المجلس، والمرشح لهذا المنصب سويدان النابودة، الذي سبق وتولى العمل في نادي الوصل خلال فترة سابقة.

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