الوحدة يتعاقد مع الأرجنتيني جوانكا لمدة موسم

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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تعاقد نادي الوحدة مع لاعب خط الوسط الأرجنتيني كريستيان جوانكا «30 عاماً» قادماً من الشباب السعودي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، بحضور خالد الهنائي المدير التنفيذي للنادي ،وهي الصفقة الثانية التي يبرمها «العنابي» من اللاعبين الأجانب خلال الانتقالات الصيفية الحالية بعدما كان تعاقد مع الإيراني أحمد نور الله، لاعب شباب الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر. وأعلن النادي عن صفقة كريستيان جوانكا على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ورحب مجلس الإدارة باللاعب في النادي، متمنياً له التوفيق في تلبية طموحات إدارة النادي وجماهيره.

وأعربت إدارة النادي عن شكرها وتقديرها لنادي الشباب السعودي على تسهيل إجراءات إعارة اللاعب، في إطار العلاقات الوطيدة والتاريخية بين الناديين.

عمل احترافي

وأشاد جوانكا بالعمل الاحترافي خلال إتمام إجراءات التعاقد، وعبر عن سعادته بتمثيل «العنابي»، مؤكداً أنه يسعى لتقديم الإضافة المرجوة للفريق.

ويعد انضمام جوانكا للوحدة التجربة الثانية للاعب في الدوري الإماراتي بعدما لعب بقميص العين في موسم 2021 - 2022، وأحرز معه لقب دوري أدنوك للمحترفين، وشارك مع العين في 25 مباراة بالدوري، أحرز خلالها 8 أهداف، بينما خاض 29 مباراة مع الشباب السعودي بالموسم الأخير، وسجل 13 هدفاً.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الوحدة بأبوظبي استعداداً للمشاركة معه في كأس الملك سلمان للأندية العربية.

إلى ذلك، فاز الوحدة على نظيره نوفي بازار الصربي بهدفين مقابل هدف في الودية الثانية بمعسكره الإعدادي في صربيا، وكان تعادل في الودية الأولى 1 - 1 أمام دسيتش المونتنيغري.

وينتظر أن تعود بعثة الوحدة إلى أبوظبي اليوم وسيغادر بعد يومين إلى مدينة أبها السعودية لإقامة معسكر لمدة أسبوع استعداداً لكأس الملك سلمان، التي يستهلها الوحدة بمواجهة فريق الكويت يوم 28 الجاري.

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