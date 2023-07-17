نادي دبا يطلق شعاره الجديد وهويته البصرية

المصدر: دبا - البيان

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أطلق نادي دبا الرياضي الشعار الجديد للنادي الذي يتواءم مع الهوية البصرية الجديدة الهادفة لمواكبة التطور الرقمي والتكنولوجي، وهو الشعار الرابع للنادي منذ تأسيسه عام 1967، وجاء إطلاق الشعار الجديد لـ «النواخذة» في مؤتمر صحافي بحضور أحمد سعيد الظنحاني رئيس مجلس إدارة نادي دبا، وعبدالله الظنحاني المدير التنفيذي للنادي ومشرف الفريق الأول لكرة القدم، ولطيفة خميس العبدولي رئيسة لجنتي الاتصال المجتمعي ورياضة المرأة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة الحالي، وأعضاء من مجالس الإدارة السابقة.

مستقبل

وأكد أحمد الظنحاني أن الكشف عن الشعار، انطلاقة جديدة للنادي نحو المستقبل امتداداً لمسيرته منذ نحو 50 عاماً من الإنجازات والذكريات، إذ تأسس النادي في فبراير 1967، ويهدف إطلاق الشعار الرابع لتعزيز مكانة النادي الرياضية والتسويقية، حيث يتواءم مع استراتيجيتنا المستقبلية في الحفاظ على الهوية البصرية الرئيسية للنادي المتمثلة بألوانه الأزرق السماوي والأبيض، وهوية النادي الإشهارية «النواخذة»، وسيتم تسجيله كعلامة تجارية لشركة دبا لكرة القدم تحمي حقوق النادي التجارية والترويجية. وأكد الظنحاني أهمية تعزيز الفرص التسويقية والاستثمارية وتطبيق أفضل الممارسات، مشيراً إلى أن الشعار الجديد سيسهم في تحقيق ذلك الهدف.

وشدد رئيس مجلس الإدارة على أهمية العودة السريعة لدوري المحترفين، والعمل بروح الفريق الواحد. وأشار عبدالله الظنحاني إلى أنه تمت مراعاة كل الجوانب التي تخدم نادي دبا وتحافظ على حقوقه في الشعار الجديد

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