طيران الإمارات ترعى كأس الملك سلمان للأندية 2023

المصدر: البيان

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أعلنت طيران الإمارات اليوم عن توقيعها رسمياً اتفاقية الراعي الرئيسي والناقل الرسمي لبطولة "كأس الملك سلمان للأندية 2023".

وتؤكد اتفاقية الرعاية الجديدة التزام طيران الإمارات بدعم أهداف رؤية 2030، الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للرياضة الاحترافية. كما تجسد الاتفاقية أيضاً التزام الناقلة المستمر بالتواصل مع القاعدة الجماهيرية الواسعة في جميع أنحاء العالم العربي للأندية الـ16 التي تتنافس على كأس هذه البطولة رفيعة المستوى.

وجرى الإعلان عن اتفاقية الرعاية اليوم خلال مؤتمر صحفي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وعلق جبر العزيبي، على الشراكة الجديدة بقوله: "طيران الإمارات من أبرز العلامات التجارية الراعية للرياضة في العالم، وتدعم رياضة كرة القدم وتقرب المشجعين من رياضتهم وأنديتهم المفضلة، حيث يتجاوز دعم الناقلة لهذه الرياضة الجانب الترويجي لشعارها، وهو ما يتجسد في رعايتها بطولة كأس الملك سلمان 2023، والتي تعكس حرصنا على توسيع نطاق تواصلنا مع عشاق كرة القدم في العالم العربي ومختلف أنحاء العالم".

وأضاف بقوله: "نحن فخورون بالمساهمة في دعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتصبح قوة عالمية في الرياضات الاحترافية. فقد رسخت المملكة مكانة متنامية على الساحة العالمية عبر سلسلة من الرياضات، وتمثل البطولة جزءاً حيوياً من الجهود واسعة النطاق المبذولة للانطلاق بالرياضة في السعودية إلى آفاق جديدة".

واختتم جبر العزيبي تصريحه بالقول: "نتطلع لأن نتمكن خلال البطولة التي ستقام على مدى الأسابيع المقبلة، من بناء فرص وتجارب فريدة من نوعها مع مشاركة مجموعة متميزة من الأندية رفيعة المستوى من مختلف أنحاء العالم العربي في البطولة".

وقال معالي الأستاذ عبد الإله بن سعد الدلاك، مساعد وزير الرياضة في المملكة العربية السعودية: "يرحب نائب رئيس الاتحاد العربي بالشراكة ويؤكد أنها ستكون إضافة ناجحة للبطولة".

وتمنح اتفاقية الرعاية طيران الإمارات فرصاً ترويجية واسعة لعلامتها التجارية داخل الملاعب عبر عدد من نقاط الاتصال والإعلانات في الموقع خلال مباريات بطولة "كأس الملك سلمان 2023"، التي ستنطلق في 27 يوليو الجاري وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل، وتقام مبارياتها على ملاعب أبها والباحة والطائف. وإلى جانب حقوق الضيافة، ستحظى الناقلة بحقوق التفعيل الرقمي، كما ستشارك في تقديم الكأس والميداليات عقب المباراة النهائية.

تمثل بطولة كأس الملك سلمان 2023، الدورة الـ30 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، وهي البطولة الرسمية للأندية في العالم العربي التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم UAFA. ويتنافس للفوز بلقب هذه البطولة، 16 نادياً حائزاً بطولة الدوري في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا من خلال 31 مباراة. وسوف تقام المباراة النهائية على استاد الملك فهد في الطائف. ويبلغ إجمالي جوائز البطولة 10 ملايين دولار أميركي.

وتشمل قائمة الأندية المتنافسة في بطولة كأس الملك سلمان 2023 مجموعة من أشهر النوادي في السعودية والعالم العربي، مثل الهلال والنصر والزمالك والوحدة ونادي الكويت والرجاء (حامل اللقب) وغيرها.

وتُعدّ كرة القدم إحدى أبرز الرياضات ضمن محفظة رعاية طيران الإمارات. ويتجلى ذلك من خلال الشراكات المستمرة للناقلة مع بعض أشهر نوادي وبطولات كرة القدم في العالم، حيث ترعى الناقلة نخبة من أبرز الأندية الأوروبية والدولية مثل "إيه سي ميلان"، "ريال مدريد"، "بنفيكا إس إل"، "أرسنال" و"أوليمبيك ليون". كما ترعى أيضاً كأس الإمارات لكرة القدم. وبالإضافة إلى ذلك، وقعت طيران الإمارات مؤخراً اتفاقية رعاية مع النجم الرياضي الساحلي، أحد أكثر نوادي كرة القدم وكرة السلة تتويجاً في تونس. كما تدعم أيضاً رابطة المحترفين الإماراتية والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

يذكر أن طيران الإمارات أطلقت خدماتها إلى المملكة العربية السعودية منذ عام 1989، وعملت تدريجياً على تعزيزها، حيث باتت تسير اليوم 67 رحلة أسبوعياً إلى 4 وجهات رئيسية في المملكة (الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام). وتربط طيران الإمارات المسافرين بمختلف الوجهات عبر شبكة خطوطها، وتعزز التزامها المستمر تجاه المملكة العربية السعودية من خلال تلبية الطلب المتزايد، وتعزيز تجربة السفر، بما في ذلك استخدام طائرات الإيرباص A380 العملاقة لضمان تمتع المسافرين بأحدث المنتجات الرائدة على متنها. كما تلتزم الناقلة أيضاً بدعم رؤية المملكة 2030 من خلال دعم نمو قطاع الطيران في المملكة وتحفيز نمو حركة المسافرين بين السعودية ومختلف أنحاء العالم.

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