«ماستر أوف ذا سيز» لجودلفين بطل سباق «سمر مايل» بإنجلترا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توج «ماستر أوف ذا سيز» لجودلفين بلقب سباق «سمر مايل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» الذي أقيم على مضمار «آسكوت» العريق بإنجلترا، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1:45:54 دقيقة وبفارق 4 أطوال عن «الداري» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس.

وجاء في المركز الثالث «جيمي هندريكس» بقيادة الفارس دوجي كوستيلو وإشراف المدرب رالف بيكيت.

وقال المدرب شارلي آبلبي: (من الرائع حقاً رؤية «ماستر أوف ذا سيز» يكسب فوزاً مستحقاً، لقد تم إدخاله للمنافسة بسباق «ساسكس ستيكس» وسندرس إلحاقه للمشاركة هناك بالرغم من أنه قررنا إشراكه في «فورستارداف هانديكاب» في سراتوغا).

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