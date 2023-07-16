حمدان بن مبارك المرشح الوحيد لرئاسة اتحاد الكرة

المصدر: دبي - العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

تلقت لجنة الانتخابات في اتحاد الكرة، أمس، ملف ترشح معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، ممثل نادي العين، لمنصب رئيس اتحاد الكرة، وهو المرشح الوحيد؛ حيث لم تتسلم اللجنة طلبات من مرشحين آخرين.

وتعقد لجنة الانتخابات اليوم اجتماعاً برئاسة المستشار سالم بن بهيان العامري، بحضور محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، لفحص ملف واستمارة الترشح لمنصب الرئيس، وإعلان النتيجة. ومن المقرر استقبال الطعون والبت فيها حتى 18 الجاري، ويتم بعدها إعلان النتيجة النهائية بشأن الترشح للمنصب، ليسدل الستار على المرحلة الأولى من العملية الانتخابية، التي ستجرى من خلال جمعية عمومية انتخابية 8 سبتمبر المقبل.

وجاء تلقي ملف ترشح معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان للمنصب في اليوم الأخير من المدة المتاحة للترشح ولم يتقدم أي نادٍ آخر بأوراق ترشح لهذا المنصب الرفيع، الذي خلا باستقالة الشيخ راشد بن حميد النعيمي الذي انتقل لتولي مهمة نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ليصبح معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان المرشح الوحيد لهذا المنصب، ثقة من الجميع في قدراته وإمكاناته وخبراته، مما يؤكد فوزه بمنصب الرئيس بالتزكية.

العضوية

وحددت لجنة الانتخابات الفترة من 19 إلى 31 يوليو الجاري لاستقبال طلبات الترشح من قبل الأندية للعضوية وترشيح الرئيس لثلاث أعضاء، فيما تحددت الفترة من 1 إلى 7 أغسطس لاستقبال طلبات الانسحاب من الانتخابات وفحص استمارات المتقدمين للعضوية يوم 8 أغسطس على أن يتم استقبال طلبات الطعون خلال الفترة من 8 إلى 10 أغسطس والبت فيها مع تحديد الفترة من 14 إلى 21 أغسطس لاختيار القائمة التي ستدخل العملية الانتخابية والتي سيتقدم بها الرئيس، وتضم 13 شخصاً من بينهم الرئيس، حيث ستكون العملية الانتخابية بنظام القوائم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز