المغربي رضا سليم يطلب الرحيل للوحدة

المصدر: (أبوظبي - محمد صادق)

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أكدت مصادر أن المغربي رضا سليم لاعب الجيش الملكي أبدى رغبته بالرحيل عن ناديه إلى صفوف الوحدة، الذي قدم عرضاً للتعاقد مع اللاعب خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة لو سبورت 360 المغربية أن اللاعب فاجأ إدارة الجيش الملكي وطلب الرحيل عن الفريق لخوض أول تجربة احترافية له، مشيرة إلى أن رضا سليم باتت تفصله خطوة واحدة عن الانضمام إلى الوحدة، في ظل محاولات اللاعب بإقناع مسؤولي النادي المغربي بتسهيل انتقاله للعنابي، ورفضه الاستمرار مع فريقه الموسم المقبل.

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