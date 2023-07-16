أشرف بن شرقي يشعل صراع الأهلي والزمالك

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

أثار رحيل المغربي أشرف بن شرقي عن الجزيرة ضجة كبيرة في الأوساط الكروية المصرية، وأشعل الصراع والمنافسة بين الأهلي والزمالك على مستوى التعاقدات الصيفية، وسط مطالبات من جماهير الفريقين بالتحرك للتعاقد مع اللاعب الذي أصبح حراً في سوق الانتقالات.

وكان الجزيرة أعلن رحيل بن شرقي عن صفوفه بعد موسم واحد مع الفريق، موجهاً الشكر إلى اللاعب، وبعدها انتشر جدل في وسائل التواصل الاجتماعي حول وجهة اللاعب المقبلة، ما بين إمكانية عودته للزمالك أو دخول الأهلي المصري في مفاوضات معه، إلى جانب ربطه بأندية أخرى مثل بيراميدز، وعروض من السعودية وتركيا.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمطالبة جماهير الزمالك من إدارة النادي بعودة بن شرقي في ظل عشقها للاعب، وأنها فرصة للتعاقد معه بعدما أصبح ضمه أكثر سهولة حالياً، في الوقت الذي أشارت تقارير منسوبة إلى شقيق اللاعب عن امتلاكه أكثر من عرض، لكنه لم يحدد بعد وجهته المقبلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز