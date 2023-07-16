حاكم رأس الخيمة يصدر قرارين بتشكيل مجلس إدارة نادي وشركة الإمارات

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة قراراً بتشكيل مجلس إدارة نادي الإمارات برئاسة يوسف عبدالله البطران وتسمية يوسف علي البلوشي نائباً أول للرئيس، وخليل إبراهيم الطويل نائباً ثانياً للرئيس، وتضم عضوية الإدارة كلاً من: عبدالله إبراهيم الطويل، وثاني سالم الشحي، وجمال أحمد القرصي، وعادل محمد الخيال.

كما صدر قرار تشكيل مجلس إدارة شركة نادي الإمارات لكرة القدم برئاسة يوسف عبدالله البطران، وتسمية يوسف البلوشي نائباً للرئيس، وتضم عضوية الإدارة كلاً من: خليل إبراهيم الطويل، وعبدالله إبراهيم الطويل، وثاني سالم الشحي، وجمال أحمد القرصي، وعادل محمد الخيال.

وثمّن يوسف البطران رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات الثقة الغالية التي أولاها صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى للنادي، لمجلس إدارة نادي الإمارات، وقال: هذه الثقة تمنحنا الحافز لمواصلة جعل النادي صرحاً رياضياً يخدم طموحات وتطلعات جماهيره الوفية وجميع الفئات المجتمعية.

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