ألفريد شرودر: لا أهتم بنتائج مواجهات العين الودية    

المصدر: مدريد - البيان

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أكد الهولندي، ألفريد شرودر، المدير الفني لفريق الكرة بنادي العين أن الفوز في المباريات الودية بمعسكر الإعداد في إسبانيا غير مهم، وأشار إلى إشراكه 22 لاعباً في المباراة الودية الأولى. وقال: منحت الثقة للاعبين الشباب كما أن مواهب أكاديمية العين تحت المجهر وسيكون من الجيد ضم عدد منهم إلى صفوف الفريق الأول.

وأضاف قدمنا أداءً جيداً في المباراة الودية الأولى بالمعسكر، وخصوصاً فيما يتعلق بالشق الهجومي، وأود الإشادة بأداء العناصر التي دفعت بها في الشوط الثاني والذين قدموا مردوداً جيداً.

وكان العين فاز على فريق كوتيلاس الإسباني بنتيجة 10 مقابل 1، في أولى مباريات الفريق الودية خلال المعسكر.

وقال شرودر: كنا نتطلع إلى زيادة الجهد البدني حتى نصل إلى المستوى الذي يتسق مع أسلوب لعبنا، ومن خلال تقييمنا للأداء في الشوطين توجد الكثير من الأمور الإيجابية والمباراة كانت عبارة عن تدريب جيد.

أمر مهم

وحول اللاعبين الشباب الذين دفع بعدد منهم في الشوط الثاني، قال: لدينا لاعبين شباب وجيدين وهو أمر مهم، فالعين لديه أكاديمية مميزة لكرة القدم وفي الموسم الماضي فاز فريق تحت 18 سنة بلقبي الدوري والكأس لفئة الشباب ويوجد عدد كبير من اللاعبين الشباب الجيدين وسيكون من الجيد ضم عدد منهم إلى صفوف الفريق الأول.

ووجه ألفريد شرودر رسالة لجمهور العين، قائلاً: نجهز الفريق للتحديات المقبلة بهدف العودة إلى الدولة ونحن في أتم الجاهزية البدنية والفنية لخوض المباراة الأولى بالموسم والمقررة بملعبنا وننتظر دعمكم في استاد هزاع بن زايد.

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