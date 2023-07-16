معتز عبد الله: أسعى إلى إعادة هوية الرمس

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أكد المدرب الوطني، معتز عبدالله، أنه يتطلع بحماس وشغف لتجربته الجديدة مع الرمس الموسم المقبل، وتحقيق طموحات النادي وإدارته وجماهيره في العودة إلى مصاف الأندية المنافسة على الصعود لدوري المحترفين.

ويقود معتز عبدالله الرمس في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل بعدما تعاقد معه النادي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لموسم واحد قابل للتجديد.

وقال معتز عبدالله لـ «البيان»: سعيد بثقة مجلس إدارة نادي الرمس برئاسة سالم سلطان بن ثاني الدرمكي في قدراتي كمدرب، وأشكره على التعامل الراقي الذي وجدته خلال مرحلة المباحثات عندما تحدث معي برغبة النادي في إسناد مهمة قيادة الفريق الأول لي الموسم المقبل، وسط تقارب وتفاهم في وجهات النظر، خصوصاً وأنني وجدت أن إدارة النادي تسعى لإعادة الرمس إلى الطريق الصحيح وعبر خطة لعودة النادي للأندية القوية في الدرجة الأولى والمنافسة على الصعود للمحترفين.

مرحلة جديدة

وأضاف: جاهز لتجربتي مع الرمس الموسم المقبل والتي اعتبرها مرحلة جديدة في مسيرتي التدريبية كمدرب إماراتي، ولدي ثقة بتحقيق شيء جيد مع الفريق خاصة وأن الرمس ناد من الأندية العريقة التي تملك إرثاً وهي أحد الدوافع التي جعلتني أقبل عرض الرمس الذي احترمه كثيراً.

بناء

وتابع: أسعى من خلال قيادتي للرمس الموسم الجديد إلى إعادة هوية الفريق وهو ما سنعمل لتحقيقه من أجل البناء عليه خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأنني لمست وجود مشروع لدى الإدارة لبناء فريق جيد وطموح للعودة، كما أن امتلاك الرمس لجمهور عاشق سيساعد الفريق على تحقيق الطموحات، ودائماً ما كنت أواجه صعوبات أمام الرمس عندما كنت مدرباً للجزيرة الحمراء الموسم الماضي.

وأكد معتز عبدالله أن اعتماد عدد كبير من أندية الدرجة الأولى على المدرب الإماراتي أمر جيد خصوصاً وأن المدرب المواطن لا ينقصه شيء .

ولا يقل قدرات فنية عن أي مدرب آخر متى ما توفرت له الفرصة، بدليل نجاح مدربين إماراتيين كثر، كما سيتواجد مدربون مواطنون مع ناديي خورفكان والإمارات في دوري المحترفين مع عبدالعزيز العنبري ومحمد الجالبوت. وتمنى معتز عبدالله أن يحالفه التوفيق في مهمته مع الرمس خلال الموسم المقبل، وأن يظهر الفريق بشكل قوي يساعده على تحقيق أهدافه.

النادي الرابع

يذكر أن الرمس يعد رابع ناد يدربه معتز عبدالله، حارس المنتخب الوطني والعين والوحدة السابق، بعدما قاد فريق «غلف إف سي» إلى الفوز بدرع دوري الدرجة الثانية موسم 2021 - 2022، بينما درب فريق الجزيرة الحمراء الموسم الماضي، وانتقل قبل نهاية الموسم إلى قيادة فريق البطائح في آخر ثلاث جولات من دوري أدنوك للمحترفين والتي نجح خلالها الفريق بالبقاء في المحترفين الموسم المقبل، فيما سبق له العمل في أكاديمية الوحدة لمدة ثلاث سنوات.

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