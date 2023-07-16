علي سالمين يلتحق ببعثة الوصل في سلوفينيا

المصدر: متابعة - علي شدهان

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التحق الدولي علي سالمين، نجم فريق الوصل الأول لكرة القدم، ببعثة «الإمبراطور» في معسكره الخارجي المتواصل حالياً في سلوفينيا خلال الفترة من 8 الجاري وحتى الثاني من أغسطس المقبل استعدادا للموسم الجديد.

علاج

وتخلف سالمين عن مرافقة بعثة الوصل في بداية المعسكر لحاجته إلى أيام عدة لاستكمال علاجه في البرتغال من الإصابة التي لحقت به مطلع الموسم الماضي، وذلك بناء على رأي الجهاز الطبي لفريق الوصل.

ويمثل التحاق سالمين ببعثة الوصل في سلوفينيا، مؤشراً مبشراً على الشفاء التام من الإصابة، وجاهزيته لمواصلة مشواره مع «الإمبراطور»، وبعيداً عن الشائعات التي راجت أخيراً حول إمكانية رحيله إلى فريق آخر.

فوز

وعلى صعيد متصل، فاز الوصل على نظيره ماتشافا شاباتس الصربي بهدف دون رد بإمضاء نجمه الدولي فابيو ليما، وذلك في أولى تجارب «الإمبراطور» الودية في معسكره الخارجي المتواصل حالياً في سلوفينيا استعداداً لموسم 2023 - 2024.

وتعد مباراة ماتشافا شاباتس ، واحدة من 4 مباريات ودية التي سيخوضها الوصل في معسكره بسلوفينيا خلال أيام، على أن يخوض مباراة ودية أخيرة بدبي قبل الدخول في تحدي الموسم الجديد.

تشكيلة

وبدأ الوصل مباراته أمام ماتشافا شاباتس بتشكيلة ضمت خالد السناني، وفارس خليل والكسندر وبيريز وعلي الأنصاري، وحسن إبراهيم وأسامة امار وخيمينيز وعصام عتيق، وكايو كانيدو وناصر سالم، قبل أن يجري الصربي ميلوش، المدرب الجديد لفريق الوصل، تغييرات عدة، بهدف «تجريب» أكبر عدد ممكن من لاعبيه، والاستفادة القصوى من المباراة في الوقوف على مستويات لاعبي الوصل في معسكر سلوفينيا.

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