عبدالله حسن يحاضر لمطوري المدربين في آسيا

المصدر: (دبي - البيان)

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حاضر عبدالله حسن الخبير الفني بإدارة التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في دورة تأهيل مطوري المدربين لمحاضري التدريب لدول جنوب ووسط آسيا والتي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي من 11 إلى 14 الجاري، بمشاركة المدراء الفنيين ومدراء التعليم ومحاضري التدريب في كل من المالديف، نيبال، بوتان، بنغلاديش، سيريلانكا، إيران. وقدم عبدالله حسن محاضرات في تطوير التعليم ومهارات التدريس في التدريب وتعليم الكبار ومحاضرات في مهارة الملاحظة وكيفية التوجيه المستمر والتقييم.

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