لجنة الانتخابات تجتمع غداً لفحص ملف الترشح لمنصب رئيس اتحاد الكرة

المصدر: وام

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تلقت لجنة الانتخابات باتحاد الإمارات لكرة القدم ملف ترشح معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان ممثل نادي العين، لمنصب رئيس اتحاد الكرة، وهو المرشح الوحيد لهذا المنصب، ولم تتسلم اللجنة طلبات من مرشحين آخرين.

وتعقد لجنة الانتخابات غداً اجتماعاً لفحص ملف الترشح لمنصب رئيس الاتحاد، لتبدأ بعدها مرحلة استقبال طلبات الطعون.

وطبقا للائحة المعتمدة، سيتم فتح باب استقبال طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة من قبل الأندية بجانب ترشيح الرئيس لثلاثة أعضاء خلال الفترة من 19 إلى 31 يوليو الجاري.

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