حمدان بن مبارك يترشح رسمياً لرئاسة اتحاد الكرة الإماراتي

المصدر: دبي- العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

تلقت لجنة الانتخابات في اتحاد كرة القدم الإماراتي ملف تقدم نادي العين رسميا بترشح الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان لمنصب رئيس اتحاد الكرة في الانتخابات التي ستجري يوم 8 سبتمبر المقبل.

ولم يتقدم أي ناد أخر بأوراق ترشح لهذا المنصب، ومن المقرر أن تعقد لجنة الانتخابات اجتماعا مساء غدا برئاسة المستشار سالم بن بهيان العامري، وبحضور محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة لفحص ملف الترشح لمنصب الرئيس، وإعلان نتيجة الترشح للمنصب، على أن يتم استقبال الطعون والبت فيها خلال الفترة من 16 الى 18 يوليو، يتم بعدها إعلان النتيجة النهائية لمنصب رئيس اتحاد الكرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز