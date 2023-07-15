سالمين يلتحق بالوصل في سلوفينيا

المصدر: متابعة- علي شدهان

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التحق الدولي علي سالمين، نجم فريق الوصل الأول لكرة القدم، ببعثة الإمبراطور في معسكره الخارجي المتواصل حاليا في سلوفينيا خلال الفترة من 8 يوليو الجاري وحتى الثاني من أغسطس المقبل استعدادا للموسم الجديد.

وتخلف سالمين عن مرافقة بعثة الوصل في بداية المعسكر لحاجته إلى أيام عدة لاستكمال علاجه في البرتغال من الإصابة التي لحقت به في مطلع الموسم الماضي، وذلك بناء على رأي الجهاز الطبي لفريق الوصل.

ويمثل التحاق سالمين ببعثة الوصل في سلوفينيا، مؤشرا مبشرا على الشفاء التام من الإصابة، وجاهزيته لمواصلة مشواره مع الإمبراطور، وبعيدا عن الشائعات التي راجت مؤخرا حول إمكانية رحيله إلى فريق آخر.

وعلى صعيد متصل، فاز الوصل على نظيره ماتشافا شاباتس الصربي بهدف دون رد بامضاء نجمه الدولي فابيو ليما، وذلك في أولى تجارب الإمبراطور الودية في معسكره الخارجي المتواصل حاليا في سلوفينيا استعدادا لموسم 2023-2024.

وتعد مباراة ماتشافا، واحدة من 4 مباريات ودية من المتوقع أن يخوضها الوصل في معسكره بسلوفينيا خلال الأيام القادمة، على أن يخوض مباراة ودية أخيرة بدبي قبل الدخول في تحدي الموسم الجديد.

وبدأ الوصل مباراته أمام ماتشافا بتشكيلة ضمت خالد السناني، وفارس خليل والكسندر وبيريز وعلي الأنصاري، وحسن ابراهيم وأسامة امار وخيمينيز وعصام عتيق، وكايو كانيدو وناصر سالم، قبل أن يجري الصربي ميلوش، المدرب الجديد لفريق الوصل، تغييرات عدة، بهدف "تجريب" أكبر عدد ممكن من لاعبيه، والاستفادة القصوى من المباراة في الوقوف على مستويات لاعبي الوصل في معسكر سلوفينيا.

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