عبدالله جاسم ينضم إلى بني ياس

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تعاقد «بني ياس» مع المدافع عبدالله جاسم قادماً من نادي الوصل، دون الإفصاح عن مدة العقد.

وأعلن النادي على حسابه الرسمي في «تويتر» تعاقده رسمياً مع عبدالله جاسم، الذي لعب الموسم الماضي في صفوف حتا معاراً من الوصل.

وتعدّ صفقة عبدالله جاسم، الثالثة للفريق على صعيد اللاعبين المواطنين في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكان النادي تعاقد مع خلف الحوسني والحارس عبدالله سلطان من الظفرة في صفقة انتقال حر. من جهة أخرى، يخوض بني ياس اليوم أولى تجاربه الودية في معسكر المجر أمام زلات مورافيتش أحد أندية الدوري السلوفاكي الممتاز، فيما ينضم غداً سهيل النوبي للمعسكر بعد تجديد عقده مع النادي.

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