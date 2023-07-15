طاقم تونسي يقود دبا الحصن

المصدر: (دبا الحصن – البيان)

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تعاقد نادي دبا الحصن مع طاقم تدريب تونسي لقيادة فريق الكرة في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بقيادة عثمان النجار مديراً فنياً، يساعده أحمد بن محمد النجار، ويضم محمد بن قدور مناعي مدرباً للحراس، وراسم بن فوزي الجربي مدرباً للياقة البدنية.

وكانت إدارة النادي برئاسة الدكتور محمد المطوع ضمت عدداً من اللاعبين ومنهم طارق الخديم وعبدالله الوحداني ومحمد الجسمي وأحمد درويش والثنائي الأجنبي كايكي جيسوس وسانتيني.

وينطلق اليوم الإعداد الداخلي للفريق ويستمر حتى 29 الجاري، موعد السفر إلى معسكر مصر والذي تتخلله 4 مباريات، وتعود البعثة 19 أغسطس المقبل.

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