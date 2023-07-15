غلق باب الترشح لمنصب رئيس اتحاد الكرة اليوم

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يغلق، مساء اليوم، باب الترشح لمنصب رئيس اتحاد الكرة، بعد خمسة أيام من إعلان الاتحاد فتح باب تلقي الترشيحات.

ولم يتقدم أحد بالترشح حتى نهاية دوام أمس، ومن المتوقع أن يتقدم نادي العين اليوم بطلب ترشيح الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان للمنصب، وهو من أبرز القيادات الرياضية الكروية خلال السنوات الماضية، وصاحب خبرة كبيرة تؤهله لقيادة اتحاد الكرة بنجاح خلال السنوات المقبلة.

حيث تتمنى خلالها الجماهير عودة الاتحاد لسابق تميزه بعد أن هبطت أسهمه بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة؛ ما أدى إلى خروج المنتخبات من البطولات التي شاركت فيها من دون تحقيق إنجازات.

تزكية

وتشير المتابعات إلى أنه في حال تقدم العين بطلب ترشيح الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان فلن ينافسه أحد على المنصب؛ ثقة من الجميع في قدراته وإمكاناته؛ ما يمكنه من الفوز بمنصب الرئيس بالتزكية.

طعون

وبعد غلق باب الترشح ستكون الخطوة التالية في برنامج العملية الانتخابية هي قيام لجنة الانتخابات برئاسة المستشار سالم بن بهيان العامري، بفحص استمارات الترشح لمنصب الرئيس، وإعلان نتيجة الترشح للمنصب غداً، على أن يتم استقبال الطعون والبت فيها خلال الفترة من 16 إلى 18 يوليو.

ويتم بعدها إعلان النتيجة النهائية الخاصة بالمرشحين لمنصب رئيس اتحاد الكرة، ليسدل الستار على المرحلة الأولى من العملية الانتخابية، التي ستجرى من خلال جمعية عمومية انتخابية يوم 8 سبتمبر المقبل.

طلبات

وحددت لجنة الانتخابات الفترة من 19 إلى 31 يوليو لاستقبال طلبات الترشح من قبل الأندية للعضوية، بجانب ترشيح الرئيس لثلاثة أعضاء، بينما تحددت الفترة من 1 إلى 7 أغسطس لاستقبال طلبات الانسحاب من الانتخابات، وسيتم فحص استمارات المتقدمين للعضوية يوم 8 أغسطس، على أن يتم استقبال طلبات الطعون خلال الفترة من 8 إلى 10 أغسطس والبت فيها.

وتحديد الفترة من 14 إلى 21 أغسطس لاختيار القائمة التي ستدخل العملية الانتخابية، والتي سيتقدم بها الرئيس، وتضم 13 شخصاً، من بينهم الرئيس، حيث ستكون العملية الانتخابية بنظام القوائم، على أن تجرى الانتخابات يوم 8 سبتمبر.

اختيار

وعلمت «البيان» بدء مشاورات تنسيقية لاختيار الأعضاء من مختلف إمارات الدولة لتكوين قائمة انتخابية تقدم من خلال الرئيس خلال الموعد المحدد، وتبدو أسهم عدد من الشخصيات الإدارية الكروية مرتفعة خلال الفترة المقبلة، مثل سويدان النابودة، وحمد المزروعي، وهشام الزرعوني، وإبراهيم مير.

وسالم الشامسي، رئيس لجنة الحكام الحالي، وأمل بوشلاخ، وأحمد بن درويش، وعبدالمحسن الدوسري، وعدنان الطلياني، وسوف يتبلور الموقف بشكل أوضح خلال الأيام المقبلة.

نائبا الرئيس

سيدخل عبدالله ناصر الجنيبي، المكلف برئاسة الاتحاد خلال الفترة الحالية، رئيس رابطة المحترفين، المجلس الجديد كنائب أول لرئيس الاتحاد، بحكم منصبه في الرابطة، بينما سيتم اختيار نائب ثانٍ من بين الأعضاء، والمرشح لهذا المنصب سويدان النابودة، عضو مجلس إدارة الوصل السابق.

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