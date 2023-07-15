قوانين كرة القدم رمال متحركة

المصدر: دبي - علي شدهان

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يكاد لا يمر عام واحد، إلا ويخرج الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بتعديلات أو إضافات أو تغييرات حاسمة في منظومة قوانين الساحرة المستديرة، وبما وضع تلك القوانين على رمال متحركة، تتحرك، مرة في اتجاه، ومرات في اتجاهات أخرى، غالباً ما يبررها «فيفا»، ويضعها تحت بند «المصلحة العامة، والتطوير الدائم للعبة عموماً»!

وطوال محطات تاريخها الطويل، عاشت كرة القدم على وقع التجديد شبه الدائم في منظومة آلياتها القانونية، والتي يدير دفتها واتجاه حركتها، مجلس الاتحاد الدولي «إيفاب IFAB»، كونه الطرف المخول بإجراء التعديلات المطلوبة في أي من قوانين الساحرة المستديرة عندما يرى ذلك، بالتناغم مع ذراعه التنفيذي، «فيفا»، مناسباً لمسار اللعبة على المستوى العالمي.

آخر التعديلات

وتعود آخر التعديلات في منظومة قوانين كرة القدم، والتي أقرها «فيفا» إلى العام الماضي، وبالتحديد قبيل انطلاقة مونديال قطر، اشتملت على، السماح بإجراء 5 تبديلات للاعبين خلال المباراة الواحدة، واستخدام تقنية جديدة لكشف التسلل، واستخدام الكرات الحساسة ذات التقنيات العالية.

والسماح بوضع قائمة اللاعبين الموسعة، وإلزام حراس المرمى بالوقوف فوق خط المرمى حصراً عند تنفيذ ركلات الجزاء، والسماح بتحكيم النساء لمباريات الرجال، والمباريات الأربع في يوم واحد خلال المونديال، وإقامة بطولة العالم في فصل الشتاء.

أحدث الفصول

وفي أحدث فصول «موجة» التجديد في قوانين كرة القدم، اعتمد «فيفا» أخيراً 5 تعديلات جديدة، سيتم تطبيقها رسمياً في موسم 2023 - 2024، وتتسم أغلبها بالأهمية الفائقة، كونها تؤثر بصورة مباشرة على طبيعة حركة اللعبة، وتجعل منها أكثر إثارة وندية، وأقرب إلى التناغم مع رغبات الجماهير في رؤية كرة قدم جاذبة!

الاحتفال بالأهداف

وكان أول التعديلات الـ 5 الجديدة منع حراس المرمى من تشتيت انتباه اللاعب الذي يقوم بتنفيذ ركلة الجزاء، وثانيها، بإلغاء الهدف المسجل في حال وجود لاعب بديل أو مسؤول من الفريق نفسه في الملعب.

وبغض النظر عن مدى تأثير ذلك الشخص على إحراز الهدف، وثالث التعديلات، تحديد مدة الاحتفال بفرحة تسجيل الأهداف في شباك المنافس بـ 90 ثانية فقط، سعياً إلى الحد من إهدار الوقت، ومنع الاحتفال المبالغ فيه عند تسجيل الأهداف.

لمسة يد

أما التعديل الرابع «المهم جداً» من بين التعديلات الـ 5 الجديدة في منظومة قوانين كرة القدم، فيتعلق بتغيير جذري في كيفية احتساب التسلل عبر السماح للمهاجم عندما تصله الكرة من زميل له في فريقه، بالتقدم بجزء من جسده عن آخر مدافع في الفريق المنافس، دون اعتبار مسجل الهدف، متسللاً.

واحتساب الهدف المسجل من كرة تصل إلى المهاجم من لاعب في الفريق المنافس، حتى وإن جاءت تلك الكرة من لمسة يد، فيما يتمثل التعديل الخامس بإيقاف وقت المباراة فوراً في حالات محددة تتمثل في خروج الكرة من الملعب، وتسجيل الأهداف، وتحديد مخالفة ما خلال سير المباراة، تماماً .كما يحدث في مباريات كرة السلة، وكرة قدم الصالات، وغيرهما.

عبدالله حسن، الخبير الفني في «فيفا»، عضو لجنة الدراسات الفنية في الاتحاد الآسيوي، قدم رؤية فنية عن التعديلات الجديدة بقوله:

تهدف التعديلات في قوانين كرة القدم، إلى تكييف اللعبة عموماً مع مقتضيات زيادة المتعة والإثارة الفنية، نظراً لأن القوانين، تلعب دوراً مؤثراً في صناعة تكتيك اللعب، وتحفيز المدربين على ابتكار أفكار جديدة تثري كرة القدم عموماً، وبما جعل التعديلات في قوانين اللعبة، شبه دائم.

وأضاف قائلاً: التعديل الجديد المتعلق بحراس المرمى، يشير إلى الأهمية الفائقة لهذا المركز الحيوي في منظومة لعب أي فريق في كرة القدم، وحتمية ألا يكون حارس المرمى سبباً في تقليل المتعة في مباريات كرة القدم، من خلال تشتيت انتباه اللاعب الذي يقوم بتنفيذ ركلة جزاء، وهذا ما التف إليه «فيفا»، وتحديداً، لجنة الإدارة الفنية لتطوير كرة القدم، والتي يرأسها المدرب العالمي الشهير آرسين فينغر.

مؤثر خارجي

وأشار حسن إلى أن التعديل الجديد بشأن الحد من وجود مؤثر خارجي سواء أكان لاعباً بديلاً أم مسؤولاً في الفريق، يهدف إلى زيادة الانضباط في الملعب، وتجسيد حالة اللعب النظيف.

منوهاً إلى أن التعديل بشأن الوقت الفعلي للعب، يسعى إلى عدم إضاعة أي لحظة من زمن المباراة، لافتاً إلى أن التعديل الجديد المتعلق بضبط عملية التسلل، عمل عليه آرسين فينغر، رئيس لجنة الإدارة الفنية في تطوير كرة القدم في «فيفا»، وسعى مع أعضاء اللجنة إلى وضعه موضع التنفيذ.

لافتاً إلى أن التعديل الجديد الخاص بكيفية التحكم بالوقت الفعلي للعب عند تسجيل الأهداف والاحتفال بها، وغيرها من الحالات ذات العلاقة، يمثل أمراً غاية في الأهمية، نظراً لأن إيقاف اللعب عند حدوث مثل تلك الحالات، يقود إلى تجسيد اللعب الفعلي إلى واقع عملي.

دوري الإمارات

وحول مقدرة لاعبي فرق دوري الإمارات لكرة القدم على التكيف مع التعديلات الجديدة، التي سيتم تطبيقها في الموسم الجديد، قال عبدالله حسن: لاعبونا بصورة عامة، مطالبون بإدراك مضامين التعديلات الجديدة.

وهذه مسؤولية مشتركة بين الأجهزة الفنية والإدارية في عموم فرق دوري الإمارات، ولجنة الحكام ورابطة المحترفين واتحاد كرة القدم، الجميع لا بد وأن يعمل على استيعاب حقيقة التعديلات الجديدة في قوانين كرة القدم بصورة سليمة حتى نحصد الفائدة المرجوة منها بشكل احترافي.

مشاغلة وتشتيت

الدكتور كاظم العبادي، الخبير المتخصص في شؤون كرة القدم، لفت إلى أن التعديلات الجديدة في قوانين كرة القدم، فيها الكثير من الجوانب الإيجابية التي تصب في مصلحة اللعبة عموماً، منها ما يتعلق بمنع حراس المرمى من «مشاغلة وتشتيت» انتباه اللاعب الذي يقوم بتسديد ركلة الجزاء، ومحاولة منعه من التسجيل.

معتبراً التعديل، سليماً 100 %، حاله في ذلك، حال التعديل الخاص بإلغاء أي هدف في حال وجود لاعب بديل أو إداري في داخل الملعب أثناء تسجيل الهدف.

وتوقع الدكتور العبادي أن تشهد عملية تطبيق التعديل الثالث الخاص بتحديد زمن الاحتفال بتسجيل الأهداف بـ 90 ثانية، بعض الصعوبات المتعلقة بكيفية وضع آلية الضبط، عندما يكون بعض لاعبي الفريق المسجل للهدف، ليسوا في ساحتهم أو خارج الملعب، ما يؤدي إلى صعوبة تحديد وقت الاحتفال بـ 90 ثانية.

منوهاً إلى أن الالتزام الدقيق بوقت الاحتفال، ربما يتحقق من خلال منح الفريق المسجل عليه الهدف، فرصة لعب الكرة مباشرة بعد انتهاء الـ 90 ثانية، ما يضع لاعبي الفريق المسجل للهدف، أمام حتمية الالتزام بالوقت المحدد للاحتفال بشكل أدق.

اجتهاد مفتوح

ولفت الدكتور العبادي إلى أن التعديل الخاص بالتسلل، لم يحدد بالضبط حجم «الجزء من جسد اللاعب المتسلل»، ما يفتح أبواباً عدة للاجتهاد من قبل الطواقم التحكيمية، وبالتالي ظهور بوادر اعتراضات على تسجيل الأهداف بعد تطبيق التعديل الجديد.

منوهاً إلى أن التعديل المتعلق بزمن اللعب الفعلي، سوف تكتنفه الكثير من الصعوبات عند التنفيذ، معرباً عن قناعته أن الفرق العربية، سوف تحتاج إلى وقت أطول لاستيعاب متطلبات التعديلات الـ 5 الجديدة، قبل أن تتمكن من الإلمام بها وتطبيقها بشكل دقيق.

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