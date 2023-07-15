4 تجارب ودية للعين في إسبانيا

المصدر: مدريد - البيان

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دشن العين تجاربه الودية بمعسكره الخارجي في إسبانيا بالفوز على فريق كوتيلاس الإسباني صباح أمس 10 - 1، في واحدة من 4 تجارب سيجريها الفريق في معسكره بإسبانيا.

كما استهل الفريق الرديف تجاربه بمواجهة ديبورتيفو مورسيا الإسباني، في إطار خطة البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني للفريق الأول الوقوف على المباراتين الوديتين بالصورة المطلوبة.

بداية الإعداد

وكان العين بدأ برنامجه الإعدادي للموسم الكروي الجديد، في الثالث من يوليو الجاري ويستمر حتى التاسع والعشرين من الشهر نفسه، وذلك ضمن الخطة المعتمدة من الهولندي ألفريد شرودر، المدير الفني للعين، خلال التجمع الداخلي والتي وزع خلالها لاعبي الفريق الأول والرديف على ثلاث مجموعات لإجراء الفحوصات الطبية في الفترة الصباحية بمتابعة الطاقم الطبي.

بالإضافة إلى تنفيذ بعض البرامج التدريبية خلال الفترة المسائية تحت إشراف الجهاز الفني والمعد البدني للفريق، قبل أن يغادر إلى إسبانيا في الثامن من الشهر الجاري لإقامة معسكره الإعدادي هناك.

تكملة البرامج

وكشف محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، رئيس بعثة العين في إسبانيا، عن البرنامج الإعدادي للفريق البنفسجي خلال معسكر إسبانيا.

موضحاً أنه وبناءً على متطلبات المدرب ورؤيته الفنية تم التنسيق مع الأجهزة الفنية للفرق التي من المقرر أن يقابلها العين ودياً خلال الفترة الحالية حول الهدف الأساسي من تنظيم تلك المواجهات، سعياً لخدمة خطة المدربين في مرحلة الإعداد الخارجي على الصعيدين الفني والبدني لتكملة البرامج التكتيكية، وسيؤدي العين أربع مباريات ودية في إسبانيا، بالإضافة إلى مباراتين وديتين بعد العودة من المعسكر.

رغبة قوية

وأشاد حماد في تصريحات نقلها عنه الموقع الرسمي لنادي العين، بالجدية والانضباط والرغبة القوية التي أظهرها جميع أعضاء الفريق خلال فترة الإعداد الخارجي، والتزامهم بنظم وضوابط المعسكر في ظل المتابعة اللازمة من الجهازين الفني والإداري والطاقم الطبي واختصاصي التغذية وفرق العمل اللوجستي.

مؤكداً أن الحالة الإيجابية التي تعيشها أسرة بعثة الفريق تسهم في تعزيز الروح المعنوية، وتمنح الفريق الدافع لأداء الجرعات التدريبية المكثفة والشاقة، والتي يخضعون لها على فترتين صباحية ومسائية.

متابعة حثيثة

وقال إن الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، يتابع وضع الفريق في المعسكر بصورة دائمة، الأمر الذي ظل يمنح جميع أعضاء البعثة الدافع المهم لمضاعفة الجهود سعياً لتحقيق الأهداف المرجوة وإسعاد الجماهير العيناوية الوفية مع نهاية الموسم الجديد.

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