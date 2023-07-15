«العميد» يشد الرحال إلى هولندا

المصدر: متابعة - علي الظاهري

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تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر، اليوم، إلى هولندا، لإقامة المعسكر الخارجي الذي يمتد إلى 4 أغسطس، ضمن المرحلة الثانية من تحضيرات «العميد» للموسم الجديد. ومن المقرر أن يخوض الفريق 4 تجارب ودية في المعسكر الخارجي، ستكون الأولى أمام فريق بي إس في آيندهوفن الهولندي الثلاثاء المقبل، ثم فريق دوردريخت السبت المقبل، تليها مباراة الرياض السعودي يوم 26 الجاري، قبل أن يختتم تجاربه بلقاء فريق «توب أوس» الهولندي يوم 1 أغسطس المقبل.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي غوران توفيغدزيتش إلى استثمار فترة المعسكر في تجهيز الفريق، خاصة في ظل استقطاب العديد من العناصر الجديدة، التي شملت الثلاثي الأجنبي المكون من المهاجم الكونغولي سيدريك باكامبو، والبرتغالي يوري ميدييروس، والكولومبي كيفن أغوديلو، إلى جانب البرازيلي «المقيم» غوستافو أليكس، واللاعبيْن محمد جمال ويوسف العامري والحارس محمد جمعة البلوشي.

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